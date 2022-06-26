Решение комитета Государственной думы по обороне поддержать проект поправок в ст. 34 закона «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым можно будет принимать на военную службу по контракту выпускников школ в возрасте от 18 лет, спровоцировало дискуссию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 26 июня в социальной сети «ВКонтакте».

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"В моё время контрактником считался солдат, закончивший срочную военную службу и оставшийся, чтобы служить по контракту. Теперь выпускники школ уже изначально будут готовы к войне, так получается?» — задаётся вопросом Дмитрий Д.

Многие пользователи задались справедливым вопросом: что будут делать вчерашние школьники среди профессиональных военных, прошедших все стадии подготовки к несению полноценной службы, включая поездки в горячие точки?

«То есть, выйдя на контракт, зелёный восемнадцатилетний парень может тут же в горячую точку угодить?» — удивляется Марат П.

Некоторые комментаторы отмечают, что срочная воинская служба является хорошим фильтром, как для армии, так и для самих военнослужащих, размышляющих о контракте.

Министерство обороны Российской Федерации Призывники

«А если дурак малолетний подпишет контракт, а потом вдруг расхочет? Таких случаев, я уверен, будет уйма», — предупреждает Максим С.

«Думаю, что властям стоило бы разъяснить, каким образом молодняк будет готовится к войне. Раньше контрактником мог стать только отслуживший срочник, т. е. уже мало-мальски подготовленный боец. Не будет ли так, что половина службы по контракту у молодняка будет составлять та же учебка? Это ведь ничем их не будет отличать от срочников», — поделился своим мнением Павел М.

Часть людей уверена, что будущее России в полноценном замещении срочников контрактниками.

«Пора переходить от призыва исключительно на контрактную службу. Армия должна быть профессиональной. А военную подготовку среди населения, чтобы каждый мужчина и каждая женщина имели базовые представления о том, что такое потенциальная война, следует вводить с первого класса школы. Спорт, стрельба, медицинская помощь», — указывает Дмитрий Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что срочная воинская служба очень полезна для страны, потому что большинство мужского населения знакомится с основами военного искусства.

«Срочники, проходя службу, не только получают военную подготовку, становятся классными специалистами, потом состоят на воинском учёте как военнообязанные. А когда будет всеобщая мобилизация, многие из них уже сами станут младшими командирами, командирами отделений, расчётов, экипажей. В школе этому не обучить», — считает Ирина Ф.

Нашлись и те, кто отмечает, что подготовка к потенциальной войне должна идти с самых ранних лет российского гражданина.

«Что толку от пацана, который пять лет назад вернулся со службы, сидел всё это время в офисе и пил пиво? Кем он там командовать будет? Как только срочник завершил службу, из его головы эта армия вылетает со свистом. Подготовка к войне должна идти со школьной скамьи и вплоть до старости. Только так наша страна будет непобедимой», — уверен Михаил В.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комитет Государственной думы по обороне поддержал проект поправок в ст. 34 закона «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым можно будет принимать на военную службу по контракту выпускников школ в возрасте от 18 лет. При этом предлагается запретить отправлять на вооруженные конфликты солдат, матросов, сержантов и старшин, отслуживших менее четырех месяцев. Авторами поправок являются депутаты от «Единой России» во главе с председателем профильного комитета Андреем Картаполовым.