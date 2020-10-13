ИА REGNUM

Цели будут достигнуты: спецоперация России на Украине — все новости

Специальная военная операция России по защите населения ДНР и ЛНР продолжается. В числе прочих, за последние дни освобождён населённый пункт Тошковка, также завершается освобождение населённого пункта Метёлкино. Завод «Азот» в Северодонецке заблокирован — украинские националисты держат там заложников в лице мирных жителей.

При этом ВСУ активно продолжают бомбить ряд населённых пунктов в ДНР и ЛНР, таких как Донецк и Северодонецк, а также территорию России, находящуюся поблизости от украинской границы. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о том, что по буровым установкам «Черноморнефтегаза» был нанесён удар со стороны Украины. В результате инцидента были эвакуированы 94 человека, три человека были ранены, судьба ещё семерых пока неизвестна.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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