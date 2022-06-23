Комика Максима Галкина исключили из списка деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом сообщает 22 июня официальный сайт украинского министерства культуры.

Цитата из видео «Максим Галкин - биография» Максим Галкин

Галкин был внесен в этот список в ноябре 2021 года без указания конкретных причин. Это лишало юмориста возможности въехать на территорию Украины.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Вот пусть туда и валит, если в Израиле надоело», — отреагировала Inna.

«Хех, да кому он может угрожать?» — недоумевает КатерОК.

«Гастроли по Жмеринке (город в Винницкой области Украины с населением около 35 тысяч человек — О. П.), вот это мировой успех», — шутит msk ray.

«О. Туда, пусть и едет юмором своим шутить. Заслужил», — добавила Ольга.

«Должность придворного шута на Банковой для Алкина-Галкина самое то», — иронизирует Шу.

«А кто это? Мы уже и забыли! Пусть получает вслед за Невзоровым гражданство Украины и выступает вместе с Сердючкой, вот там ему и место. А то примадонны, короли, в Кремлевском дворце творили что хотели и им казалось этого мало!» — пишет Ирина И.

«Пусть к себе забирают эту трухлявую семейку. Будет концерты по клубам «Аркадии» (название курортного района в Одессе — М. Р.) давать вместе с бабушкой», — отметила Анжелика Б.

«Насколько чище воздух стал в России. Ярче ощущается озон. После того, как всякое дерьмо смылось», — написал Oleg T.

«Он кому-то ещё интересен?» — недоумевает Сергей.

«Заберите его уже, а?» — отреагировал один из участников обсуждения.

«Эти… русских за людей не считают, которые должны платить и каяться. Поэтому отношение к таким «личностям» просто обязано быть зеркальным и даже жёстче, чтобы в будущем неповадно было», — комментирует новость Deep.

«Как перестанет деньги от концертов перечислять Украине, так опять включат в чёрный список», — добавила Tanya.

«Баба с возу — кобыле легче. Эту пословицу, как и любую другую, мы употребляем в переносном смысле, и имеет она такое значение: если кто-либо уйдет или откажется от чего-либо, то оставшимся от этого будет только лучше. М. Г. (Максим Галкин — М. Р.), всеГО хорошеГО», — написала Elena V.

«А маскировался под порядочного человека…» — отметила Ольга.

«Получил медальку Иудка», — пишет Артем.

Николай Николаевич Ге. Совесть. Иуда. 1891

«Заработал! Это же сколько гадости вылил на Россию!» — задумался один из участников обсуждения.

«Пусть теперь в Киеве концерты даёт, а в России его не ждут», — добавил Igor C.

«Туда ему и дорога», — отреагировал Aleksandr.

«Пусть теперь учит мову», — прокомментировал Цvetik.

«Израиль — его общая с Зеленским родина! Ворон ворону глаз не выклюет», — пишет Oleg O.

«Это, по-моему, полное дно, когда Украина снимает с тебя санкции», — написал Demetrio V.

«Надо его внести в список лиц, угрожающих безопасности России», — призвал Ilya K.

«Ещё чуть-чуть и дадут добро собирать ягодки польские!» — пошутил Антон.

«Ну это его тридцать сребреников. Имеет право», — с сарказмом подытожила Ekaterina T.