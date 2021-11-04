4 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что артист эстрады и телеведущий Максим Галкин внесён министерством культуры и информационной политики Украины в список лиц, действия которых создают угрозу национальной безопасности.

Оксана Переможенко, , 20:38 — REGNUM Артист эстрады и телеведущий Максим Галкин внесён министерством культуры и информационной политики Украины в список лиц, действия которых создают угрозу национальной безопасности. Об этом 4 ноября сообщается на сайте ведомства.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили в украинском телеграм-канале «Наглый». Многие раскритиковали внесение Максима Галкина в указанный список. Люди не понимают, что Украина за государство, если его безопасности «угрожает» российский юморист.

«Интересное государство, которому Галкин несёт угрозу национальной безопасности», — смеется Дмитро В.

«Все правильно, зачем Зеленскому конкуренты», — иронизирует Fox69.

«Испортить всё ещё больше уже невозможно. Уже даже неинтересно», — отреагировала Галина.

Максим Галкин и Владимир Зеленский на сцене Цитата из: «Максим Галкин — Путин и Янукович». 2015

«В список надо включить всех, кто с артистом Зеленским пил на брудершафт и поднимал его по карьерной лестнице… Они ему теперь не нужны», — добавила Татьяна С.

«Мощно! Теперь можно спать спокойно!» — отметила Елена.

«Боже!!! За что нам, украинцам, такое…» — посетовал Славик.

«Интересно, когда Маслякова внесут», — смеется Pav Br.

«Вот Галкин ржать будет… А шуток на эту тему сколько появится в его репертуаре», — добавила Людмила М.

«Убирает конкурентов», — иронизирует Vyacheslav Pol.

«Галкин так и останется юмористом, а Зеленский уйдет в небытие, и имя его будут вспоминать наряду с Мазепой и Орликом… Были какие-то мерзкие личности, но ничем, кроме предательства, не запомнились…» — написала Валерия Л.

«Скольких Зеленский президентов высмеял, и ни один не додумался признать этого клоуна угрозой нацбезопасности, а жаль…» — добавила М Yuliya.

«Так, а саму Аллу Борисовну не хотят объявить угрозой? Двух мужей уже объявили опасными. Но мы-то знаем, кто за всем стоит…» — пишет Лизанька.

«Месть за пародию?» — спросила Julia Dream.

Максим Галкин в пародии на Владимира Зеленского Цитата из: «Пародия от Максима Галкина: Владимир Зеленский и его опросник». Владимир Галкин. 2020. Россия

«Ну, пошли вразнос. Все у них враги, только они — самые правильные, честные, хоть к ране прикладывай», — отреагировала Toma.

«Артист Зеленский уже не сможет ответить артисту Галкину на его пародию, пришлось президенту применить крайние меры — это вам не фигли-мигли на рояле играть…» — добавила Татьяна С.

«Украина рулит!!! С каждым новым президентом — всё веселее и веселее. Так держать!» — с сарказмом отметил Виктор.

«Да и правильно, нечего в этой культурной пустыне делать. Все мало-мальски интересные деятели культуры давно уже в РФ работают…» — пишет Алеесандр Б.

«Так и представляю какого-нибудь Тараса с Тернополя, который *сытся от Галкина», —иронизирует Alexandr L.

«Что-то мне кажется, все, кто попадают в ВР (Верховную раду. — О. П.), сразу обретают больную ментальность», — добавил iGoR.v.

«Интересно, как после своего президентского похода пианист будет смотреть в глаза своим коллегам, теперь уже неколлегам. Позор», — отреагировала Людмила.

«Украина — страна-тролль», — написал Дмитрий.

«Зеленский — жалкий и никчемный предатель. И смешной ещё жутко», — написал Alex H.

«Если государству угрожают актеры, то это больное государство», — подытожил Олег Н.

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