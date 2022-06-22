Министр-делегат по делам Европы при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон исключил вероятность ускоренного принятия Украины в Европейский союз. Об этом он заявил в эфире радиостанции Europe-1.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Не будет ни ускоренной процедуры, ни свободного входа. Мы приоткрываем дверь, но [для вступления в Европейский союз] необходимы прекращение военных действий, восстановление страны, достижение соответствующего уровня демократии и экономики. Это требует времени», — приводит слова политика ТАСС.

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Новость обсудили в социальных сетях.

«Как так-то? Это получается, зря на майдане скакали? Зря гибридно 8 лет «воевали»? (Кстати, кто-нибудь может мне объяснить, что такое «гибридная война»?) Это получается, зря страну разрушили?..» — отреагировала Наина К.

«А что так?! Пускай принимают! Европе же мало своих проблем, надо ещё козу в дом пустить (как в анекдоте). Правда, в данном случае козла», — написала Майя Б.

«Зря они так с незалежниками. Они этого им не простят», — пишет Ольга Т.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский. ЕС

«На самом деле, прием в ЕС Украины, какая она есть на сегодняшний момент, это будет развал ЕС. Я за ускоренный прием», — с сарказмом добавил Kosta A.

«А мы украинцам об этом с 2013 года говорим, что не возьмут их никуда — ни в ЕС, ни в НАТО… используют и выкинут. А они уже губищу раскатали… Прям ждут их везде. Ага, сейчас! Чего ради столько людей положили в угоду американцам? Страну свою развалили, чтобы Штатам угодить. Ну угодили, рассорились с Россией… Стоило оно того? Чего вы добились? Осталась Украина одна, разбитая, никому не нужная… С Украины нечего взять. Юго-восток откалывается. Изначально было понятно, что по европейскому пути они не пойдут — там русские города и русские люди. Но именно там основная часть промышленности и сельского хозяйства. А Западная Украина работать не привыкла. Им надо всë сразу, побольше и бесплатно. А зачем это ЕС? У них и без Украины нахлебников хватает», — отметила Ирина.

«А зачем это Европе? Украины скоро не будет совсем», — в свою очередь смеется Дмитрий Владимирович.

«Это ещё зрада или уже перемога?!» — поинтересовалась Ольга Николаевна.

«Зеленский со своей командой всей Европе облизал до блеска всё что можно! А его так жестоко бросили! Хоть по попке похлопали, что-ли», — с сарказмом пишет Владимир.

«Походу, мечта о ЕС накрывается медным тазом?» — шутит Марина К.

«Специально для украинцев разработают самую долгую процедуру», — отреагировал Anat M.

«Когда они поймут, что их кинули? Ки-ну-ли!» — подытожил egalitat ego.