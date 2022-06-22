Париж, , 10:39 — REGNUM Ускоренной процедуры вступления Украины в Европейский союз не будет. Об этом 22 июня заявил министр-делегат по европейским делам при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон в интервью радиостанции Europe 1.

По словам Бона, статус кандидата на вступление в Евросоюз будет предоставлен Украине в течение ближайших дней и это событие будет началом переговоров с определёнными условиями в течение долгого времени.

«Никакой ускоренной процедуры не будет, никаких исключений», — сказал он.

Также французский дипломат уточнил, что намеревающейся вступить в сообщество стране необходимо выполнять жесткие требования, включая борьбу с коррупцией, верховенство закона и свободу СМИ.

«Украина не станет членом ЕС уже завтра утром», — пояснил Бон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что процесс предоставления Молдавии и Украине статуса на вступление в ЕС похож на махинацию.