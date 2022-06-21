Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах организовать первое турне министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по странам Африки. Кроме главы внешнеполитического ведомства, Зеленский пообещал отправить туда же некоторых депутатов украинского парламента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пёсик

«По моему поручению готовится первое в истории нашей страны региональное турне министра иностранных дел Украины по государствам Субсахарской Африки. Мы должны развивать и межпарламентский диалог, для этого я инициирую визиты в страны Африки представителей Рады», — сказал украинский лидер.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения усмотрели в данной новости повод для шуток. Иных заявление Зеленского натолкнуло на мысли о том, что представители Киева либо едут что-либо просить, либо продавать оружие, которого Киев в последнее время получил от Запада немало.

«У Африки еще не клянчили? Или западные поставки продать хотят?» — отреагировала Людмила А.

«Поехал негров обрабатывать, чтоб тоже против России санкции ввели», — с сарказмом добавил Vladimir V.

«Там же деньги клянчить не у кого», — смеется Денис D.

«Поехал продавать оружие НАТО», — также отметил Android.

«Оружия и гуманитарки в Западенщине (на Западной Украине — О. П.) переизбыток, склады ломятся, пришла пора толкать (продавать — О. П.) в Африку. Денег много не бывает», — шутит Паша Ю.

«Нет, он будет убеждать Африку, что в Африке будет голодомор из-за России и что Африке нужно присоединиться к шайке русофобов и заодно помочь Украине… Американцы и британцы подсказывают украинской власти, что и как надо делать…» — пишет Jeanne.

«Может, Кулеба просто и Зленского задолбал?» — задалась вопросом Darya.

«В Африке только не хватало их. Давно так не смеялась», — написала Svetlana.

«Руанду проверять отправил, в нее же скоро беженцев пересылать начнут из Британии», — написала Юлия Ч.

Lori Howe Руанда

«Бусы выпрашивать поехал, лопат не дали», — пошутила Nadia.

«В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы!.. Не ходите, дети, в Африку гулять!» Как-то так. Огребут обезьянних «украшений»!» — смеется Лола.

«А зачем им Африка, если у себя дома ничего не могут?» — недоумевает Nell.

«На попрошайничество отправляет?» — с сарказмом поинтересовалась Елена Ш.

«Попрошайничать у Африки — это уже какой-то новый уровень…» — ответила Елене Ш. Дарья И.

«Да нет, наверное. Отправил Зеленский этого Кулебу в Африку, скорее всего, искать новые рынки сбыта для поступающего на Украину оружия», — также предположил Александр Х., отвечая Елене Ш.

«В Африке сказали: нам тут дикари не нужны», — пошутил Максимс Ф.

«Наёмники закончились?» — не без сарказма поинтересовалась Светлана Ш.

«После визита Кулебы африканцы подумали, не такие мы и дикари», — иронизирует Вячеслав Р.

«Его отправили на родину древних укров… набираться опыта… ну и делиться им, как бывшая колония с будущей…» — с юмором добавил Дмитрий Т.

«Все значительно проще, Кулеба поехал не просить, а перепродавать оружие…. В Африке всегда есть покупатели…» — написала Индира Б.

«Да какая им Африка? У них самих скоро Африка будет вместо Украины», — подытожил один из участников обсуждения.