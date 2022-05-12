12 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что власти Великобритании намерены высылать в Африку беженцев, в том числе украинских, прибывших в Британию через третьи страны.

Мирослава Романенко, , 16:56 — REGNUM Власти Великобритании намерены высылать в Африку беженцев, в том числе украинских, прибывших в Британию через третьи страны. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова 12 мая в своём телеграм-канале.

Руанда Иван Шилов © ИА REGNUM

Захарова напомнила о публикации британским МВД руководства по депортации беженцев.

«Согласно документу, люди, которые «добирались до Великобритании через безопасные третьи страны», такие как Польша или Франция, могут попасть под действие документа и быть высланы в Руанду», — отметила представитель МИД.

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Новость обсудили в социальных сетях.

«Ну, в Руанде же теплее. Нет топливной нищеты, туманов. Мне кажется англичане — лучшие друзья украинцев», — написала Olga B.

«Ой, что-то жаль стало самих руандцев… не повезло ребяткам», — с сарказмом добавил один из участников обсуждения.

Руанда Lori Howe

«Мне жаль Руанду», — отреагировала Светлана И.

«В Сомали! Украинцы по темпераменту очень подходят…» — иронизирует zvezda 1945.

«Посмотрите флаг Руанды, может быть здесь кроется ответ, почему именно туда», — не без сарказма пишет Наталья М.

«Вы о руандцах-то подумали?! Они же простые ни в чем не виноватые люди!» — смеется Александр.

«В Британии увидели майдан на Украине и нашли невероятное сходство с танцами диких племен в Руанде. Принято решение воссоединить одинаковые по развитию этносы», — пошутил vidal gusei.

«Зато там тепло и, самое главное, газ российский покупать не надо», — написал Руслан Д.

«Через год в Руанде негры будут щебетать на соловьиной», — смеется saru43.

«Когда же братья украинцы поймут, что для англосаксов они грязь из-под ногтей? Придите в русские крепкие объятья пока не поздно», — призвал «А».

«Руанду вообще кто-нибудь спросил? Оно им надо?» — не без сарказма спросила Олечка Т.

«Остров не готов к толпе умалишенных нациков, Борис знает, кого они вырастили за эти годы…» — написала Angela.

Боевики украинских националистических формирований Mvs.gov.ua

«Англосаксы помогают в своей манере. Украина наступила на грабли, на которые до неё куча стран наступали», — добавил один из участников обсуждения.

«Поддержка поддержкой, а высылка в Руанду по расписанию», — иронизирует Sergey.

«Это милосердие британцев, они же сказали, что зимой замерзнут миллионы из-за отсутствия отопления, вот и заботятся о беженцах», — с юмором отреагировала Антонина Л.

«Украинцев в Руанду? Вот это я понимаю настоящая денацификация», — с сарказмом написала Svetlana.

«Руанда в шоке! Их-то за что?» — подытожила Юлия, вероятно напоминая о случаях с неадекватным поведением украинских беженцев в странах ЕС, о которых стало известно из многочисленных публикаций в социальных сетях.