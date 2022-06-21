Вокруг возвращённого из частных рук на баланс государства уникального предприятия — ОАО «Соликамский магниевый завод» разворачивается скандальная история. По имеющимся данным, правоохранительные органы проявили активный интерес как к директору завода — Артуру Уртаеву, так и к одному из теперь уже бывших акционеров. Предшествовал этому арест активов СМЗ и запретительные меры для руководства, которыми с подачи Генпрокуратуры суд существенно ограничил полномочия бывших владельцев и пока еще действующего топ-менеджмента. Что случилось на «Соликамском магниевом заводе»? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

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Напомним, завод из Пермского края стал одним из трёх предприятий, которые некогда ушли с баланса государства в частные руки с нарушением закона. Именно по этой причине Генпрокуратура России через суд оспорила факт приватизации контрольных пакетов акций. Во всех случаях — что с алтайским «Кучуксульфатом», что с «Башсодой», что с СМЗ — суд в итоге указал на то, что приватизацию провели без соответствующих на то полномочий. Проще говоря, такие предприятия могли передавать в частные руки только федеральные органы власти, а не региональные. По одному из активов на сегодня идет обжалование вердикта. Также обжаловать решение судьи могут и акционеры магниевого завода, сроки пока не вышли. 20 июня 2022 года апелляционную жалобу от одного из ответчиков (Сергея Кирпичева) суд принял к производству. Её рассмотрят 25 июля 2022 года.

Акционерами завода до вердикта по иску надзорной инстанции были Тимур Старостин, Игорь Пестриков (у обоих по 25% доли), фигурант рейтинга Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2020» Пётр Кондрашев с долей 24% и Сергей Кирпичев — 15,45%. В 2020 году в качестве владельца небольшой доли в сообщениях СМИ фигурировал и брат бывшего вице-премьера правительства России Аркадия Дворковича — Михаил. В отчете по аффилированным лицам СМЗ от 31 декабря 2021 года относительно него стоит отметка как о члене совета директоров.

Еще до подачи иска Генпрокуратуры завод стал фигурантом спора между ФАС и акционерами. Антимонопольное ведомство оспаривало сделки с акциями предприятия, заключенными ещё в 2016 году и в которых появились сразу несколько офшоров.

smw.ru Соликамский магниевый завод

Уголовное дело и многомиллионный спор

На днях в разных СМИ со ссылкой на неофициальные источники в МВД прошла информация о возбуждении уголовного дела о многомиллионном уводе средств из ОАО «Соликамский магниевый завод». По данным «Интерфакса», речь идёт о передаче 250 млн рублей из «кассы» завода одному из акционеров. Договор займа, по сведениям источника издания, подписан был 1 июня 2022 года, то есть уже после того как был вынесен вердикт о деприватизации пакетов акций.

Разные СМИ сообщили о задержании в рамках расследования дела директора СМЗ Артура Уртаева. Официально сведения не подтверждались, а правовой статус фигуранта неизвестен.

Примечательно: Уртаев директорский пост занял уже после вердикта по возвращению акций на баланс государства (решение было вынесено 11 мая) — с 24 мая 2022 года.

Возможно, подобные непонятные телодвижения (смена директора, договоры займа под странные залоги) и стали причиной наложения обеспечительных мер уже после обнародования основного вердикта в деле о деприватизации. Суд по требованию прокуратуры арестовал не только денежные средства и имущество, но и запретил руководству компании, общему собранию акционеров, коллегиальным и исполнительным органам распоряжаться имуществом общества, в том числе увеличивать или же уменьшать размер уставного капитала, проводить реорганизацию, ликвидацию, изменение организационно-правовой формы, а также осуществлять иные операции, ухудшающие имущественное положение завода.

«В обоснование заявленного ходатайства заявителем приведены доводы о совершении в настоящее время действий, свидетельствующих об ухудшении имущественного положения общества, снижении стоимости активов общества», — уточнялось в материалах суда.

smw.ru Соликамский магниевый завод

15 июня 2022 года в базе пермского арбитража появился интересный иск, который коррелирует с данными об уголовном деле. Акционер СМЗ (теперь уже можно сказать, что бывший) Петр Кондрашев подал иск к другому экс-акционеру — Игорю Пестрикову. Третьим лицом в споре выступает еще один экс-акционер — Сергей Кирпичев. Известно, что речь идёт «об оспаривании сделки должника». Сумма — 250 873 287,66 рубля. Примерно эту же сумму неофициально СМИ назвали и источники в силовых структурах. Прочие детали судебного спора пока не известны. Дело арбитраж к производству ещё не принял.

Более того, в базе МВД «Розыск» появились сведения о розыске некоего Игоря Леонидовича Пестрикова, 1967 года рождения, и есть отметка — «разыскивается по статье УК». Прочих деталей не сообщалось.

В ЕГРЮЛ Игорь Леонидович Пестриков, чей ИНН указан в иске к акционерам СМЗ, также фигурирует как индивидуальный предприниматель, который ведёт в Москве деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе, и владелец долей в четырех компаниях Москвы и Мурманской области, в том числе в компании «Фин-проект», ООО «Союзинвест» (сфера недвижимости, совладелец — Овик Мкртчян), ООО «Объединённая трубная компания» (совладелец — Заурбек Альдиев), ООО «Нафтатрейд» (оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, совладелец всё тот же Альдиев). В отчётности всех упомянутых компаний указаны или копеечная прибыль, или многомиллионный убыток.

В сообщениях об уголовном деле по «убытию» крупной суммы из СМЗ фигурирует в качестве залога доля Пестрикова в ООО «Фин-проект» (около 25%). Вот только за 2021 год данная компания показала чистый убыток — 88 тыс. рублей. Довольно-таки странное обеспечение, которое должно было (если верить данным из СМИ) гарантировать возврат займа.

Что интересно, уже после удовлетворения иска Генпрокуратуры РФ старое руководство умудрилось назначить дату общего собрания акционеров, в повестке которого среди прочего было утверждение финансовой отчётности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков, утверждение размера дополнительного вознаграждения членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей за 2021 год. Под соответствующим сообщением стоит подпись Уртаева. Собрание было назначено на 27 июня 2022 года, и информации по его отмене на сайте раскрытия информации пока нет.