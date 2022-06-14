Пермь, , 07:09 — REGNUM Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление Генпрокуратуры России об обеспечении исполнения судебного акта в отношении деприватизированных акций ОАО «Соликамский магниевый завод». Судом был наложен арест на имущество предприятия, в том числе денежные средства, кроме тех, что предназначены для выплаты зарплаты, налогов, оплаты коммунальных платежей, выплат контрагентам по ранее заключенным договорам для обеспечения производственно-хозяйственной деятельности. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в срок, не превышающий месяца со дня вынесения, передаёт ИА REGNUM.

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Тем же определением руководству компании, общему собранию акционеров, коллегиальным и исполнительным органам запретили распоряжаться имуществом общества, в том числе увеличивать или же уменьшать размер уставного капитала, проводить реорганизацию, ликвидацию, изменение организационно-правовой формы, а также осуществлять иные операции, ухудшающие имущественное положение завода.

Под арест, помимо денежных средств, попала спецтехника, маломерное судно (моторная лодка), а также 50% доли в уставном капитале ООО «Соликамский завод десульфураторов».

Напомним, поволжский завод стал третьим активом в России, который по иску надзорного ведомства был возвращен на баланс государства. Помимо него, деприватизировали акции «Кучуксульфата» (Алтайский край), Башсоды.

Основанием для изъятия акций из чужого незаконного владения стало то, что приватизацию акций осуществляло лицо, которое не имело прав на это. Решение по магниевому заводу еще может быть обжаловано.

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