Власти Финляндии объявили, что с 30 июня 2022 года откроется граница для туристов из России. Об этом 20 июня сообщает финское Министерство внутренних дел. Решение также распространяется и на другие страны.

Иван Шилов, ИА REGNUM Туризм

Так, с 30 июня при въезде в страну не нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19, равно как и результат теста на коронавирус.

Флаг Финляндии

Читайте также: Финляндия готова открыть границу туристам из России

Новость обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения указали на то, что гражданам России не стоит посещать Финляндию, тратить там свои деньги, поддерживая экономику недружественной страны.

Читайте также: «Плохая примета!» — Финляндия намерена возвести заграждения на границе с РФ

«Нечего к ним ездить, поднимать их экономику», — написала Tina P.

«Нужно ввести квоту, особенно для финских пьяниц, что любят в Питере напиваться. А так, ограничить заправку для иностранных машин, ввести суточную норму. А вообще им бы повысить оплату при пересечении нашей границы, пошлину раз в 10 поднять…» — добавил Олег М.

«А не пошли бы эти чухонцы… в Швецию», — отреагировал Zrentshian.

«Что-то пошло не так у финнов. Буквально неделю назад была информация, что Финляндия высоким забором решила огородится от России. Видимо, огненная вода России победила разум финнов», — иронизирует Татьяна С.

«Ни ногой, своих надо поддерживать, я так лично поступлю», — добавил Иван Х.

«Чем платить? Рубли они не принимают. Карты «МИР» — тоже… Надеюсь, что желающих дождаться извинений и официальных гарантий безопасности от руководства Суоми в России прибавилось. Негоже голосовать своей деньгой за экономику тех, кто сделал свой выбор не в пользу доброго соседства!» — отметил Evgeny L.

«Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал… Что, финны, заработок упал без нас?» — поинтересовался «Воркутянин».

«Какой к чёрту туризм, финны? Лежите под США…» — отметил Димасик.

«Серьёзно? Да кто им разрешит? Слугам слова не давали», — усомнилась Варвара А. в том, что для туристов из России откроют границы.

«Я бы не поехала в ту страну, откуда кидают камни в меня», — пишет Лана.

«Они думают, что русские в багаже им будут газ завозить для зимнего отопления?» — с юмором поинтересовался Юра М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Багаж

«Приедут на отдых, а там их встретят беженцы с незалежной (Украины — А. Ц.). Финны же их во всём поддерживают», — также написала Ольга Т.

«Это как понимать? Соскучились по русской речи?» — с сарказмом подытожила Anna R.

Читайте также: Сеть: «Зима покажет им кузькину мать!» — Финляндия осталась без газа из РФ