Известие о том, что российские военные нанесли удар «Калибрами» по пункту управления украинских войск в Днепропетровской области, ликвидировав более 50 генералов и офицеров, взбудоражило социальные сети. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден выражает озабоченность

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«Прекрасная новость! Бейте и крушите врага, доблестные российские воины!» — призывает Алла.

«Молодцы! Работайте, братья! И да хранит вас Господь!» — поддерживает Вадим.

«За Донбасс!» — отметил Игорь Зот.

«Ого. Это существенный успех», — считает Галина.

«Военные молодцы, кто на поле боя. Предатели те, кто поменял азовскую (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тварь Тайру и теперь молчит», — поделился Максим.

«Бейте гадов!» — призывает Ольга.

«Россия вперёд! Смерть нацизму и наёмникам!» — поддерживает Сергей.

«Хотелось бы дождаться удара по генштабу укрофашистов и остальным центрам принятия решений», — отмечает Вадим.

«Браво разведке!» — написала Светлана.

«Уничтожается украинский генералитет, который был глуп настолько, что не понял намеки из России о том, что если свернуть шею Зеленкину и его банде, то Россию вполне устроит мир, и даже с допуском мысли о далеком-предалеком объединении Донбасса с Украиной. При условии финского нейтралитета Украины. Но олени выбрали мясокомбинат. Дайте нам правильных украинских генералов. Поумнее. Естественный отбор!» — рассуждает Олег Тимофеев.

Mil.ru Пуск крылатых ракет «Калибр»

Пользователь Камер Балуев ответил тем комментаторам, кто удивился такому числу уничтоженных генералов и офицеров:

«В основном генералов около 250−300 это только Генерального штаба, который в Киеве. Их много поразводилось из-за коррупции, давали звания кому попало, собрали много кретинов, чтобы строить дачи и пить водку. Так что на 50 нахлебников бюджета меньше теперь, больше для разворовывания для Радастага будет».

»У них там каждый второй генерал, паны-атаманы», — соглашается Владимир Минега.

«Российские войска еще только начали. Главное в этом деле — основательность, а не скорость. Торопиться некуда», — считает Марина.

«Защитники наши, поклон вам! Будьте здоровы и вернитесь домой! Вас там ждут не только ваши родные!» — отозвалась Светлана Власова.

Напомним, 19 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» нанесен удар по пункту управления ВСУ в районе села Широкая Дача Днепропетровской области.

Это произошло в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия». Уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ.

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