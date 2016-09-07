Житель Донецка рассказал военкорам Readovka историю своего счастливого спасения — от трагичной участи его уберегли соседские коты.
«Перед прилетами коты сидели, соседский и свой, кушали. Буквально за пять секунд до прилетов уставились на меня, смотрят. Думаю, дай-ка я прилягу, только прилег — и в дом прямо попало, в пяти метрах от меня, на крыше взорвалось. Но бог миловал», — делится пережитым местный житель.
По словам мужчины, таких мощных обстрелов, какие обрушились на город сейчас, Донецк еще никогда не видел: «Грады пускали, а таких мощных не было, как сейчас летают. Это самый интенсивный обстрел, который есть за все время».
Обстрелы ведутся из РСЗО «Град» и НАТО-вских гаубиц М777, наиболее серьезно пострадали Киевский, Ворошиловский и Буденновский районы Донецка.
Число раненных при обстреле ВСУ Майского рынка в Донецке возросло до 18 — представительство ДНР в СЦКК.