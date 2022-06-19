Призыв Казахстана запретить ядерное оружие из-за спецоперации на Украине спровоцировал широкий общественный резонанс. Люди недоумевают по поводу примитивной политики казахстанских властей. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии из соцсетей.

Югасов Владимир ИА REGNUM Казахстан

Следите за развитием событий в трансляции: «Всё для фронта, всё для победы! — спецоперация России на Украине»

«Посыл о запрете ядерного оружия нужно было адресовать США и их сателитам…» — считает Наиль Миндубаев.

«Уничтожить оружие сдерживания? Он совсем поехал?» — обращается Серей Стыченков к автору заявления — министру иностранных дел республики Мухтару Тлеуберди.

«А кто-либо спрашивал мнение МИД Казахстана об этом?» — спрашивает Александр Иванов.

«Казахстан призвал… дальше можно не читать», — иронизирует Михаил Щербаков.

«Мелкошкурно мыслят. На самом деле все просто. Казахам, простым людям, до сих пор аукаются последствия ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Вот руководство и озвучивает «мудрые» призывы, мол, мы, как никто другой, знаем», — считает Елена Перумова.

«Казахстан, пытающийся усидеть на куче стульев одновременно, решил сделать вид, что он и его мнение что-то значит. Токаев ясно дал знать, что ЛДНР не поддерживает… Только что Путин спас его от переворота, а вот и благодарочка… развели у себя вторую Украину, видимо, после спецоперации на Украине нужно идти туда…» — поделился мнением Андрей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Голубь мира

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«За такие призывы можно лишиться государственности», — считает Сергей.

«Совсем очумел Казахстан», — высказалась Ксения.

«Токаев кукухой поехал», — считает Роман Задорожний.

«После откровений Токаева пустые предложения Казахстана вообще интереса не представляют», — считает Светлана.

«Токаев больно умный, его речь на ПМЭФ только убила, ДНР и ЛНР — квазигосударства, по его мнению, поэтому он признавать их не желает! Еще и эта фантазия высказана!» — негодует Наталья Колодникова.

«Вы не забывайте, кто был Токаев. Он был замгенсека ООН. И я думаю, всем понятна линия этого человека. Ничего хорошего от него ждать не стоит», — считает Альберт.

«Если бы не ядерное оружие, натовские псы были бы в России», — считает Сергей Олегович.

«Ну да, ну да. Казахстан заговорил о разоружении. Не имея своей нормальной армии и тем более ядерного оружия. Слышали мы эти призывы от тех же США. Только получалось это как-то непропорционально — все разоружились, США — нет», — рассуждает Артур Шафф.

«Завидуйте молча», — предлагает Казахстану Ирина Ромская.

«Вы сначала определитесь, с кем вы? А то ЛДНР они признавать не хотят…» — напомнил Максим Иванов.

«Если убрать ядерный щит России, то ублюдки из НАТО тут же примутся бомбить всё, что до этих пор бомбить боялись», — соглашается Екатерина Утёмова.

Цитата из к/ф: Босоногий Гэн. Режиссер Мори Масаки. 1983. Япония Последствия атомной бомбардировки Хиросимы, со стороны США

«Благодаря ядерному оружию нет мировых войн, подобных Второй мировой, и, соответственно, нет многомиллионных жертв. А то, что говорит министр — скорее призыв к миру. В общем, передайте ему, что мы его услышали», — отметил Марат Назаров.

«Может, уважаемый МИД Казахстана сначала побеспокоится о биолобароториях Пентагона в Казахстане, которые не менее опасны для человечества?! Понимаю, эта тема «неудобная», ибо США могут не понять министра», — предлагает Гайдарбек.

«Разве «западным коллегам можно доверять»? Времени на выполнение договорённостей о полном уничтожении «химического и бактериологического оружия» в США было более чем достаточно. Но они с маниакальным упорством размещают свои «военные лаборатории» для совершенствования оружия массового поражения по многим странам и континентам…

А Токаев? Это фигляр… В следующий раз его спасать от «цветной революции» не будут…, а просто вспомнят, что 40% территории Казахстана — русская конгломерация… и, спокойно проведя референдум, присоединят к России…» — поделился мнением Игорь Рогатин.

«Легче запретить Казахстан и ООН», — предлагает Константин.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что ситуация на Украине заставляет задуматься о необходимости запрета ядерного оружия, заявил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.

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