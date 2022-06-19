Заявление губернатора Самарской области Дмитрия Азарова о том, что «АвтоВАЗ» не только фокусирует внимание на импортозамещении, но и не отказывается от планов по разработке новых моделей и платформ, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 19 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM АвтоВАЗ

Следите за развитием событий в трансляции: «Ответ России на санкции и переустройство мирового рынка — все новости»

"Надеемся на качество и надёжность товаров от «АвтоВАЗ». Очень сильно надеемся», — написал Unicorn D.

Многие пользователи пришли к выводу, что перед отечественным автопромом, оказавшимся по сути в одиночестве, открываются невиданные ранее возможности, потому что Запад ввёл против России санкции.

«У «АвтоВАЗа» появляется последний шанс показать себя настоящим заводом, который способен произвести современный и качественный автомобиль. Всё против нас, но мы должны всем доказать, что способны выпускать хорошие машины. Должны доказать в первую очередь для себя, потому что анекдоты про российские машины уже перестали веселить и всё больше начинают удручать», — отметил Ринат А.

Некоторые комментаторы не понимают, почему в России не могут создать полную цепочку производств для создания полностью отечественного автомобиля.

«А наладить выпуск всех отечественных запчастей в России не судьба, чтобы не зависеть ни от кого? И людям работа, и стране в целом польза», — спрашивает Саша Р.

Часть людей полагает, что для производства современных автомобилей «АвтоВАЗу» не хватает только доступа к новым микрочипам.

BiMeRtY Технический центр АвтоВАЗа

«Современный автомобиль — это не только двигатель с колёсами. По сути, это самый настоящий компьютер, а вот с компьютерами в России всё плохо. Производство чипов в Российской Федерации намеренно тормозилось, делался упор на закупку иностранных комплектующих. Тяжело представить, каких трудов будет стоить нагнать сильно оторвавшиеся от нас в этой отрасли Запад и Восток», — пишет Никита К.

Ряд пользователей подошёл к заявлению самарского губернатора с изрядной долей скепсиса, сославшись на то, что из раза в раз «АвтоВАЗ» предпочитает топтаться на месте и жить за счёт отчислений от государства.

«Этот завод в 2004 получил преференции в виде пошлин на ввоз импорта и в итоге просто задрал цены. Как выпускал лютый хлам, так и будет. Даже слияние с «рено-ниссан» не смогли вытащить предприятие на нормальный конкурентный уровень. Лучше снимите пошлины на импорт, люди хоть спасибо скажут», — предлагает Дмитрий Ш.

«А не проще ли продать завод китайцам и начать выпускать наконец-таки нормальные машины?» — задаётся вопросом Миша К.

Нашлись и те, кто уверены, что путь осилит только идущий, поэтому намерения властей Самарской области и руководства «АвтоВАЗа» стоит поддержать. Авось, что-нибудь да выйдет дельное.

«Вот мало веры у наших людей в «АвтоВАЗ». А зря. Всё-таки Путин не просто так встретился с руководством российского автопрома. В условиях санкционного давления нам не только нельзя давать слабину, а наоборот, следует наращивать производство, преодолевать все технологические препятствия и самим уже выходить на международный рынок со своими новыми качественными и современными автомобилями!» — указывает Николай Р.

Напомним, 18 июня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил РИА Новости на полях «ПМЭФ-2022» о том, что «АвтоВАЗ» не только фокусирует внимание на импортозамещении, но и не отказывается от планов по разработке новых моделей и платформ.