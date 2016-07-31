Россия продолжает преодолевать трудности, возникающие из-за введения санкций Западом. Всё чаще раздаются голоса о том, что США и Европа терпят неудачу в экономической войне, объявленной против России.

В частности, как заявил американский аналитик Джеймс Дор, недооценка России, в том числе её экономических возможностей, дорого обходится Западу. В итоге отказ от торговли с РФ выльется в переустройство всего мирового рынка, считает он.

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В Китае также считают, что Запад терпит крах в экономической войне с Россией, не достигая желаемых результатов.

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Иранское издание Javan распространило информацию о том, что часть западных политиков пришла к разочарованию из-за введённых против России санкций. В связи с этим они пытаются обойти ограничения в отношении российских энергоносителей.

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