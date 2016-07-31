На поддержку фермеров Кузбасса направят 70 млн рублей
Власти Кемеровской области выделят в текущем году около 70 млн рублей в качестве поддержки фермерам и сельхозкооперативам — по гранту «Агростартап» и в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Об этом сообщили в региональном правительстве.
В бундестаге назвали губительным для экономики ФРГ эмбарго на нефть из РФ
Ранее введенное Европейским союзом эмбарго на поставки нефти из России губительным образом скажется на немецкой экономике и ускорит деиндустриализацию Германии. Об этом 15 июня заявил эксперт по вопросам экономики и энергетики парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии», член комитета бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре в интервью «Известиям».
В минфине США заявили о вреде избыточных санкций против России
Власти США ранее допускали избыточное применение санкций против России, заявил первый заместитель американского министра финансов Адевале Адейемо 14 июня на слушаниях в Сенате Конгресса страны.