Заявление главы министерства культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко о том, что украинские власти не согласны с выводом Европейского вещательного союза (ЕВС) о невозможности проведения в стране песенного конкурса «Евровидение», в связи с чем рассматривается возможность переноса его на территорию Великобритании, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 18 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Евровидение

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"Мне вот интересно: когда организаторы конкурса за уши тащили Украину в «победители», они о чём думали? Или как всегда, исключительно теми местами, которые совершенно не предназначены для мыслительного процесса?» — интересуется Лариса Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что этот песенный конкурс будет выглядеть крайне странно в антураже полуразрушенной Украины.

«Да ну! А что, поставите сцену в сине-жёлтых тонах где-нибудь среди разрушенных домов. Выйдут барышни с плакатами, все в краске, пустят слезу. Зеленский попросит военную помощь! Ну, а дальше… спевайте!» — издевается Любовь Ф.

Некоторые комментаторы уверены, что Киев может возмущаться сколько угодно, но европейцы никогда не решатся поехать в столь небезопасную страну.

«Ой, да пусть возмущаются. Кому какое дело. Да и вообще, где они возьмут деньги на организацию? Да и кто туда вообще рискнёт поехать?» — задаётся вопросом Юлия К.

«Ну конечно! Когда принимали троицу посланцев, устроили целый спектакль: выли, как сирены, бегали с озабоченным видом. А теперь хотят принимать Евровидение. Да кто же туда поедет теперь? Одно дело — поддерживать из-за рубежа, а другое — лично присутствовать на Украине. Да и много времени утечет до мая следующего года, неизвестно, что ещё произойдёт», — подметила Ольга Т.

Часть людей полагает, что на Западе начали догадываться, какая участь уготована Украине.

«Уже даже в Европе не верят, что в 2023 году всё ещё будет существовать эта раковая нацистская опухоль под названием Украина. Но опухоль с этим не согласна, она считает, что она — мозг!» — пишет Михаил П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Украины скоро вообще не будет! Где они хотят проводить Евровидение? Если в Киеве, то придётся устраивать шоу под контролем России. Если же во Львове, то под патронатом Польши. Или что, надежда умирает последней?» — написала Гузель Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что киевскому режиму глубоко наплевать на какие-то там песни — ему необходимо вырывать у европейцев дополнительные деньги под предлогом подготовки к Евровидению.

«Не согласны только лишь потому, что на проведение Евровидения им должны были бы бабосики выделить, а спонсировать отживающую свои последние дни страну никто из «друзiв» более не желает», — отметила Regina G.

«Дураку было понятно, что никто на Украину больше не поедет в ближайшие лет десять. Это просто за кубок Евровидения украинцам подержаться дали, чтобы они потом не кричали, что про них забыли», — считает Любимая С.

Напомним, 17 июня глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко написал в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о том, что украинские власти не согласны с выводом Европейского вещательного союза (ЕВС) о невозможности проведения в стране песенного конкурса «Евровидение», в связи с чем рассматривается возможность переноса его на территорию Великобритании.