Украинская армия ежедневно теряет в Донбассе «до тысячи солдат убитыми и ранеными». Об этом в интервью порталу Axios сообщил глава фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия, который также возглавляет украинскую делегацию на переговорах с Россией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram.

«Не зря же на пляжах сейчас повестки вручают…» — пишет Ded Strelok.

«У них большие потери и так видно. Если бы потери были минимальны, то не было бы мобилизации каждый день…» — добавил один из комментирующих.

«Зеленский старается преодолеть все свои комплексы ценой жизни простых украинцев. Если Донбасс украинский, то зачем обстреливать там мирных? А если он российский, то зачем посылать украинцев гибнуть за него? Маленький невзрачный карлик положит всех людей Украины в желании быть на вершине мира, собирая аплодисменты Запада. Печально», — написал Fraud.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Куда смотрят украинские женщины? Почему они дают погибать своим сыновьям, мужьям и отцам своих детей? За что?» — задалась вопросом Татьяна Ю.

«Скажите спасибо американцам и натовцам…» — пишет Римма.

«Они даже потери по технологии озвучивают. Дружно работают ребята. Это чисто американская технология. Сначала признали 100 в день, потом — 200, потом — 500. Теперь вот 1000 человек в день. И все в порядке. Увеличивая цифры постепенно, они теперь могут признать хоть какое число — народ уже не удивится ничему», — отреагировала Гала.

«Теперь они перестали скрывать, но и это используют, чтобы требовать ещё более сильное оружие. Убийцы», — прокомментировала Natalia.

«Вот это похоже на правду», — добавил «Тарзан».

«Счетоводы… Тогда уже заодно посчитайте, сколько ВСУ своих же мирных убили», — написал Вася.

«Приучают население к реальным цифрам потерь и к мысли, что пора сдаваться. И даже уже подсказывают, кто будет виноват в капитуляции. Конечно же Запад, который поздно поставил оружие, которое еще и не такое уж хорошее», — пишет «Аккерман не Типичный. Украина».

«Остановите этого Зеленского уже, украинцы!» — призвала Инна.

«Неспроста они эту песенку запели. Хотят ввода миротворцев, что ли?» — задался вопросом Empty Words.

«Планы США… Война до последнего украинца…реализуются…» — написал Dr. Dental.

«А сколько дезертирует и сдаётся в плен, Арахамия не сказал?» — поинтересовался один из участников обсуждения.

«Меняет жизни людей, проживающих на Украине, на оружие…» — отреагировала Наталия С.

«Более значимое он ещё сказал. «Однако, по его словам, Украина призвала в армию около миллиона человек и может набрать еще два миллиона, что позволит компенсировать растущие потери». На месте украинцев надо бы обратить внимание, что их власть говорит о желании компенсировать убитых новыми жертвами. Абсолютно преступное отношение к своему народу. Удивляет народ, который поддерживает любое преступление своей власти, даже по отношении к себе самому…» — подытожил L. L.