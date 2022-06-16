В соцсетях обсуждается информация о том, что президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву пакета военной помощи на миллиард долларов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Доминирование

Известно, что Байден заявил о новом пакете военной помощи 15 июня в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь идёт об артиллерии, системах береговой защиты, боеприпасах для артиллерии и РСЗО.

«Старый Байден банкует по-крупному», — иронизирует подписчик новостного телеграм-канала Алекс З.

«А прошлые 40 млрд куда дели?» — спрашивает Надежда Р.

«Он ещё не устал?» — беспокоится за Байдена Олег.

«Все сливают фашистов украинской армии, уже по мелочи поставки будут, и то не торопясь», — комментирует Иван.

«Байден опять не думает о своем народе…» — сделал вывод Dan D.

«Украина из этого миллиарда ничего не получит! Всё уйдёт в ВПК США» — рассуждает Олег.

«Давай Джо, не подведи, разори Америку», — смеётся Ю. Ю.

«Байден уничтожает не только Украину, но и США с Европой», — подчеркнул Дмитрий.

«Байден транжирит государственный бюджет. Дедушка старый, деньги не его. Ему всё равно», — отметил Alex.

«1 доллар Украине, 10 долларов коротышке, а остальное — Байдену. Как пилят, как пилят… несчастная Америка!!!» — иронизирует Сергей С.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден

«Мозги он бы лучше выделил, ум для руководства Украины», — комментирует Олеся О.

«Вредный старикашка всё никак не угомонится», — считает Илья.

«На гуманитарку 200 миллионов, на военное — миллиард. Сразу видны приоритеты», — рассуждает Марина Д.

«Байдену припомнят все эти гигантские траты на фоне рецессии», — считает Александр Z.

«40 млрд уже закончились? Ещё выделяет, очень интересно, как это нравится американцам простым, их налоги отсылают на Украину», — задаётся вопросом Р.

«Байдену пока успокоиться», — подытожила обсуждение Jane B.

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