Оксана Переможенко, 15 июня 2022, 10:23 — REGNUM Власти Соединенных Штатов Америки готовы направлять $1,5 млрд ежемесячно на поддержку непрерывной работы украинского правительства. Об этом 13 июня заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган на конференции в Центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне.

США и Украина
США и Украина
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«И сынку Байдена капнет. Пилят бюджет американский. А дед-то не промах оказался. Так, глядишь, прям сыграет за нас. Ещё пару-тройку раз печатную машинку свою заведет, глядишь, и дефолт не за горами», — с сарказмом написал ИРГ.

«А то, что у них народ недоволен, — это ничего. Скоро его свергнут, если он будет разбазаривать деньги налогоплательщиков», — отметил НА.

«Везёт американцам — своё правительство содержат, теперь ещё будут украинское содержать, плюс «путинский налог», — иронизирует Ольга.

«Американцы, наверное, в восторге, что приоритетом их правительства является поддержка какой-то Украины, а не внутреннего рынка США… И демократы ещё планируют выиграть осенние выборы? Ну-ну… Посмотрим…» — прокомментировала новость Агния.

«Ну так потому и денежки налево, что выборы-то они проиграют осенью», — ответила Агнии Миа.

«Байден, наверное, самый коррумпированный президент США. Хорошо получается воровать деньги с Зеленским — прошёл украинскую школу!» — добавил один из участников обсуждения.

«Очень смешно, когда рядом две новости: инфляция/подорожание ипотеки и помощь Украине», — с сарказмом отреагировала Наталья.

«Вот кто девушку танцует. Украина — суверенная страна?» — задалась вопросом Валентина.

«Сколько денег надо, столько и напечатают. До последнего украинца», — написал Владимир Я.

«Шайке международных аферистов нужно отмыть деньги через Украину. А киевским жуликам — набить свои карманы. Погибать на фронтах придется простым чубатым хлопцам», — комментирует новость Виктор.

Уничтоженная военная техника ВСУ на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. 16.04.2022. Мариуполь
Уничтоженная военная техника ВСУ на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. 16.04.2022. Мариуполь
Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Захочет ли Киев теперь остановить военные действия? Нет, никогда», — добавил Nic.

«Получается, что эти деньги осядут в карманах дедушки…» — с сарказмом написала Наташа П.

«Это на золотые парашюты уходящим на заслуженный отдых в обеих палатах (читай — не переизберутся)», — смеется Александр.

«Украинцы гибнут за звон монет в чужом кармане», — отреагировал Алексей К.

«Их ещё не отправили, но уже поделили», — написала Еленка.

«А своих граждан им не надо поддерживать?..» — задалась вопросом Вивьен.

«Очередное подтверждение независимой страны Украины, которой платит зарплату Америка…» — с сарказмом подчеркнул Евген.

«А 40 млрд уже все?! Деньги уплыли в американский коррумпированный кошелек?! Так и с другими миллиардами будет», — пишет Ирэна.

«Половина не дойдет, а половину разворуют киевские жулики», — считает Виктор.

«Хорошая новость! Получается, американский принтер способен 1,5 млрд в месяц печатать. Не так уж много. Маленькой им кажется инфляция, пусть больше печатают. Украинцы за бумажки помирают, а американцы топят свою экономику», — подытожил Евгений.

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