Помиловать или нет? В Южной Корее обсудили вернувшегося с Украины наёмника
Жители Южной Кореи обсудили бывшего бойца спецназа ВМС страны и блогера, вернувшегося на родину с Украины.
Согласно информации южнокорейских СМИ, 10 июня представители Сеульского столичного полицейского управления допросили 38-летнего блогера, бывшего бойца спецназа ВМС Ли Гына, принимавшего участие в боевых действиях на стороне киевского режима.
Сообщается, что наёмник самостоятельно явился на допрос и признал большинство пунктов обвинения.
Напомним, что в марте Ли Гын отправился на Украину, где вступил в состав добровольческого отряда. 27 мая наемник, получив ранение, вернулся на родину для прохождения курса реабилитации. В настоящее время блогеру запрещен выезд из страны.
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Напомним, что в феврале МИД Южной Кореи повысил уровень опасности при посещении Украины до черного (запрет на посещение). За нарушение паспортного законодательства Ли Гыну грозит до одного года заключения в тюрьме или штраф до 10 млн вон (~$8,1 тыс.)
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«Просто съездил на Украину и словил бан», — смеется man5***.
«Если вы ругаете его, то это прямое оскорбление иностранных военных, участвовавших в Корейской войне», — считает necr***.
«Необходимо наказать его за нарушение паспортного законодательства», — настоятельно рекомендует cute***.
«Аплодирую за проявленное мужество. Я рад, что он вернулся живым», — пишет kcr9***.
«А если в нашей стране случится война, власти тоже будут призывать весь мир оказать помощь. Не забывайте, сколько помощи получила Корея в годы Корейской войны. Я не обладаю таким же мужеством, как он, но я и не критикую и не клевещу на людей, откликнувшихся на призыв о помощи», — пишет sunn***.
«Его нужно предать смерти!» — призывает ccm0***.
«Ли Гын, даже если бы ты этого не сделал, общественность все равно относилась к тебе холодно», — предполагает hesu***.
«Судить его по всей строгости закона. Из-за всего этого он чуть не пошел войной на Россию», — ужасается nacd***.
«Не нужно враждовать с Россией и создавать лишние дипломатические споры и разногласия. Он улетел на Украину незаконно. Эта поездка не была санкционирована правительством», — пишет taek***.
«Поскольку он нанес ущерб национальным интересам, нарушив внешнюю политику, он должен быть привлечен к ответственности», — утверждает j120***.
«Але, он ведь человек, который рисковал жизнью за правое дело. Довольно забавно наблюдать за тем, как вы щебечете в его адрес что-то абсурдное», — пишет kasb***.
«Лечение? В Южной Корее? А почему он там его не получил?» — недоумевает ksdc***.
«Здорово, что он признал то, в чем его обвиняют, но он должен быть наказан. Отдаю должное его мужеству и силе воли, но, к сожалению, он не должен избежать наказания», — отмечает lifi***.
«Какой бы ни была причина, если вы нарушили закон, то должны понести наказание», — утверждает fd12***.