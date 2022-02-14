Сеул, , 12:31 — REGNUM МИД Южной Кореи повысил уровень опасности при посещении Украины до «черного». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их совам, 13 февраля представители министерства иностранных дел Южной Кореи запретили согражданам въезжать на Украину.

В конце января МИД Южной Кореи призвал сограждан покинуть, а также отменить или отложить поездки на Украину.

Известно, что что данная мера принята в рамках возможного ухудшения ситуации на границе России и Украины.

Отметим, что в Южной Корее существует четыре типа уровня опасности: «синий» — призыв проявить осторожность, «жёлтый» — рекомендация о воздержании от поездки, «красный» — призыв покинуть страну, «черный» — запрет на посещение.

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