Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк обозначил потребности киевского режима в вооружении. Об этом 13 июня он написал в своем микроблоге в Twitter.

Уильям Холбрук Бирд. Попрошайничество яблок (фрагмент)

«Нам необходимо достичь паритета в тяжелом вооружении: 1 тыс. гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2 тыс. единиц бронетехники, 1 тыс. дронов», — написал он.

Требование украинского чиновника обсудили в мессенджере Telegram.

«Чтобы мирных обстреливать!..» — написала Nata_S.

«Попрошайки безродные», — отреагировал Е. А.

«Они просто хотят разоружить Запад», — иронизирует Алексей.

«А подводные лодки что, больше не нужны?» — с сарказмом поинтересовался Сергей Т.

«Там ещё должны быть губозакатники на липучках», — шутит Y_Shch.

Виллемсенс. Нищие у входа

«А людей почему не просят?» — недоумевает Julia.

«И импортных украинцев еще…» — добавил О. К.

«Странно, что самолеты не попросил. Вместе с летчиками», — отметил Ilya H.

«И 200 тысяч военных НАТО, чтобы они за них воевали», — с сарказмом добавил Anatoliy L.

«И боевых динозавров… миллион… 100 500 миллиардов», — иронизирует Hermes.

«Скорее нужно сказать: «А харя не треснет?!» — написала Юлия.

«Да у Европы столько всего еле наберётся…» — написал Евгений Ш.

«Забыл в список солдат добавить…» — отреагировала Надежда С.

«А чего ленд-лиз? Сломался?» — поинтересовалась Светлана.

«Дайте мне таблеток от жадности — и побольше, побольше…» — смеется Victoria M.

«А спинку не почесать?» — шутит Андрей.

«И 20 000 тыс. поваров. Это обязательно! Для дальнейшей сдачи в плен», — с сарказмом добавил «Рекс22».

«И грощей, грощей (денег. — О. П.) побольше», — с юмором пишет Andrey.

«Демилитаризация Европы идёт полным ходом», — отреагировал Алексей.

«Заказчики появились, а товара нет», — пошутила Katrina D., указывая на то, что оружие с Украины перепродается.

«Так попрошайка с опытом уже. Аппетиты с каждым запросом возрастают», — с сарказмом добавила Ylia G.

«А еще миллион солдат, подводные лодки и авианосцы», — шутит «Слеза либерала».

«И пару губозакаточных машин. Но больших, крепких», — смеется Basil_B.

«И новую армию. Эта кончилась», — написала Inna M.

«Продавать уже нечего?» — поинтересовалась Кира.

«И побыстрее, пожалуйста! Оружейные контрабандисты по всему миру ждут исполнения своих контрактов!» — добавил Михаил.

«Очень удобная позиция в Киеве. Если Киев проигрывает, то виноват ни разу не он, а Запад — не поставляет оружие, а если поставляет, то плохое, старое и мало. А Киев с его коррупцией, разворовыванием этого самого оружия и прочими вороватыми «ништяками» ни разу не виноват», — подытожил 15 955.