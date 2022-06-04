4 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук 3 июня в ходе встречи с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт попросил у ФРГ подводные лодки.

Мирослава Романенко, , 11:10 — REGNUM Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук 3 июня в ходе встречи с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт попросил у ФРГ подводные лодки. Об этом сообщают в пресс-службе украинского парламента.

Авраам Виллемсенс. Нищета у входа. 1660

«Не исключаю получения от Германии подводных лодок, потому что мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы. И это сотрудничество будет взаимовыгодным как на этом этапе, так и в будущем», — приводит слова Стефанчука сайт Верховной рады Украины.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения усмотрели в данной новости повод для иронии.

«А чего не авианосец сразу?» — иронизирует Minister of State.

«Подводная лодка в степях Украины!» — шутит Наталия.

«Драпать собираются?» — с сарказмом поинтересовалась Лиля С.

«Так ее же можно продать. Просят всё, чтобы потом денежки в свой карман положить», — написал Кермен.

«А куда плыть-то? Чего они делать с ней будут? Максимум — потычут пальцами и пофотаются, мол, перемога вот. И в каком, интересно, водоеме заплыв-то совершать собрались?» — недоумевает Алексей С.

ВМС Украины Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А они её, как бурлаки, тянуть будут вдоль берега», — смеется Ассоль.

«Космолёт, космолёт попроси!» — пошутила Татьяна Л.

«Ладно, лодку дали, а где ей плавать-то? В Днепре? Морей-то у щеневмерликов (украинцев — М. Р.) нет… В Чёрном они сами мины раскидали… Вот это фантазии у великих укров!» — с сарказмом добавила Евфимия П.

«А у Германии есть резиновые подлодки?» — с юмором поинтересовался Валерий А., проведя аналогию с США, которые в 2021 году передали Украине резиновые лодки.

«А зачем стране лодка, если у нее моря нет?» — смеется Karina.

«У немцев своих лодок три с половиной, и те не на ходу», — написал BicJoker.

«Зато распил богаче, чем какие-то там гаубицы», — иронизирует Константин В.

«Они на ней по дну Днепра собираются воевать», — с юмором отметил один из участников обсуждения.

«Сало в них солить будут?» — недоумевает «Мама Пэже».

«Помелочился дяденька, надо было сразу пост главкома ВМФ Германии просить», — шутит Дмитрий.

«Пусть еще бассейн для них попросит», — пишет Ольга А.

«На экскурсии будут плавать», — пошутил Den G.

«А где будут базироваться подводные лодки Украины? Украина собралась ещё одно море выкопать? Потому как в Чёрное море они никак попасть не могут. Турция пока ещё соблюдает конвенцию Монтрё», — отреагировал Руслан М.

«Это чистый бизнес. Продадут, а потом скажут, что русские подбили», — добавил Евгений Львович.

«Хотелки халявщиков бесконечны! Как будто подводка стоит 3 копейки, и сколько их есть на вооружении Германии?» — поинтересовался один из участников обсуждения.

«Настоящие украинцы должны на камышовых чайках ходить, а под водой — с камышиной во рту…» — шутит Владимир.

«Укры-подводники — это просто анекдот. Им уже ледокол продали. Вот пусть им воюют», — с сарказмом отметила Ksenia K.

«Зачем им подводный флот? Они даже из своего флагмана подлодку сделали», — комментирует новость Александр.

«А что, я что-то пропустила? В Германии целый таксопарк подводных лодок, что они прям вот так вот могут ими запросто поделиться?» — недоумевает Александра.

«Были у них схроны подземные, а теперь и подводные появятся», — с сарказмом подытожил Владимир Б.