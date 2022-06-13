Известие о том, что Северодонецк фактически блокирован после того, как ВСУ 12 июня подорвали последний мост, который соединял их с Лисичанском, активно обсуждают в социальных сетях. Люди предлагают не жалеть тех, кто годами чинил зверства в Донбассе. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бойня

«Ну вот и всё — долбите их до конца, в плен не брать!» — призывает Антон.

«Так у них там одни повара и водители», — иронизирует Виктор Шпалинский.

«Теперь пусть понежатся на солнцепёке», — отметил Роман Мухин.

«Очередной котёл, в которые с завидной регулярностью попадает украинская армия», — считает Виктория.

«Никакой сдачи в плен не будет? Только эктракшен! Азовцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) знают», — отметил Пантелей.

«Лучший вариант — утилизация…» — предлагает Александр Соловьев.

«Даже предателями ВСУ трудно назвать. Своих же бросают», — заметил Николай.

«Никого не жалеть за то, что они творят на Донбассе!» — предлагает Валентина.

«Радует, что лед тронулся, что даже изнутри страны (Украины) люди начинают понимать, что проблема все-таки существует, что с ней необходимо бороться. Арестович, который отрицал наличие нацизма в Украине, после того, как в интернете появилось видео с пытками российских пленных отрядами нацбатов Украины, назвал происходящее военным преступлением, у которого нет срока давности и амнистии». — поделился мнением Авдей Никулин.

«Вот и Зеленскому давно уже пора подумать насчет сдаться», — считает Марина.

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что последние подразделения киевских боевиков фактически блокированы в Северодонецке после того, как ВСУ накануне подорвали последний мост, соединявший город с Лисичанском, заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил 13 июня. По его словам, теперь у оставшихся в Северодонецке украинских военных только два выхода: сдаться в плен или умереть.

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