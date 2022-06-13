Донецк, 13 июня, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В данный момент последние подразделения киевских боевиков фактически блокированы в Северодонецке после того, как ВСУ накануне подорвали последний мост, соединявший город с Лисичанском. Об этом 13 июня рассказал журналистам заместитель начальника управления Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Северодонецк фактически блокирован после того, как вчера они подорвали последний мост, который соединял (город) с Лисичанском. Те украинские воинские подразделения, которые там находятся, остались навсегда», — сказал он.

Также замглавы управления НМ ДНР добавил, что теперь у оставшихся в Северодонецке украинских военных только два выхода: сдаться в плен или умереть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин рассказал, что после того, как страны Запада начали поставлять киевскому режиму тяжелые виды вооружения, начались варварские обстрелы Донецка, и в том числе центра города, со стороны украинских боевиков.