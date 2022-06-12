В Польше из-за роста цен на топливо начались акции протеста. Водители стали блокировать въезды на автозаправочные станции, сообщает 11 июня радио Sputnik.

Филип Хойол. Бунт

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что виновны не АЗС, а польское руководство. Также иные добавили, что это всё результат поддержки Украины и антироссийских санкций.

«Им нужно в чек ещё начать включать по 10 злотых «на поддержку Украины». В обязательном порядке», — с сарказмом отреагировал Дмитрий.

«Санкции против России, они такие», — добавил Benjamin.

«А как же солидарность с украинцами?» — иронизирует Ilya T.

«Не АЗС надо блокировать, а бить тех правителей, которые вас довели до этого», — написал «О».

"Вообще безразлично. Пусть привыкают — халявы больше не будет. Интересно, когда к ним придет понимание, что во всех их бедах виноваты украинцы?» — поинтересовался Алексей.

«За все жизни нужно платить. Надеюсь, все плохое, что они сделали России и Украине им вернется в стократном размере. Ведь эти шавки больше всех подталкивали Украину к войне», — отреагировала Marina L.

«Русофобия становится самым дорогим мировым товаром», — с сарказмом добавил Олег.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вклад

«И стоимость ещё вырастет», — пишет один из участников обсуждения.

«А причём тут АЗС? АЗС зависит от закупки и санкций, и они выживают как могут, а не с жиру бесятся. Идиотизм», — возмутилась «Фея косметолог».

«Холодильник всегда проигрывает телевизору. Зима близко. За нацизм надо платить», — отреагировал один из комментирующих.

«Пора предателям из славян попить горькую», — написал Сергей.

«Поляки, терпите ради украинцев», — смеется Eric E.

«А заправки здесь причём? У правительства надо было проводить [акции протеста]», — комментирует Andreas H.

«Зато венгры говорят «спасибо» своему премьер-министру. Самое дешевое топливо в ЕС, но только для венгров!» — отметил Alex.

«Вот она, цена за участие в захватывающем аттракционе «убейся об Россию», — иронизирует Татьяна.

«А что они недовольны? За решение правительства платят все, таков мир, такой закон равновесия», — отреагировал Pavel L.

«Полякам не ныть! Владимир Владимирович «налоги поднял», надо терпеть во славу Украины», — с сарказмом подытожила Мила.

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