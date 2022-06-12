Заявление заместителя главы российской военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова о том, что жителям региона спишут долги перед украинскими банками, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 12 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Борис Кустодиев. Купец (фрагмент) 1918

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"У кого была ипотека, у тех сейчас просто праздник! За такое можно и выпить, и первый тост обязательно за то, чтобы помянуть Украину», — пишет Евгений К.

Многие пользователи крайне позитивно восприняли эту новость. Люди уверены, что жители Херсонской области будут рады узнать, что им отныне не надо буде отдавать свои деньги украинским банкам.

«Вот это здорово! Люди вздохнут свободно!» — считает Sergey K.

«Отличная идея, а чего люди должны платить деньги преступной власти Украины? Тем более что сама страна им пенсии уже который месяц не платит», — подмечает Давид К.

«Правильно! Скоро это будет уже совсем другая страна. Ждём реакции украинских «экспертов» на эту новость. Интересно, как у банков незалежной полыхнёт от таких исходов», — написал Стас М.

Джон Колкотт Хорсли. Комната банкира (фрагмент)

Некоторые комментаторы уверены, что множество жителей Украины будет с завистью смотреть на своих бывших сограждан из Херсонской области, которым повезло быть свободными от пут украинских банков и украинских нацистов.

«Надо эту новость во всех телевизорах Украины показать. Глядишь, украинцы сами Киев отдадут», — предполагает Elena B.

«Уже была такая практика в Крыму. В итоге крымчане были очень благодарны России за такой подарок. Столько денег люди сэкономили!» — отмечает Иван С.

Часть людей полагает, что со временем всё больше украинских граждан будет мечтать стать частью российской семьи.

«Мне кажется, что чем дольше длится операция, тем больше регионы Украины понимают, что при России становится лучше! Потому что власть в России заинтересована в благополучии своих граждан. Это вам не в украинском телевизоре дифирамбы от лживых политиков слушать, тут изменения на деле происходят!» — поделился своим мнением Руслан С.

Ряд пользователей указывает на то, что российское руководство прекрасно понимает, что жителям Херсонской области сейчас приходится нелегко, а вот киевскому режиму, судя по всему, наплевать на беды своих граждан. Люди это видят и предпочитают Россию, пишут пользователи.

«Жители этого региона и так успели пострадать от всех этих событий. Всё-таки война — не самый лучший период для жизни. Для них станет большим облегчением, что хотя бы долги перед бывшей Украиной будут списаны. Сейчас лишних денег не будет, каждая копейка на счету», — указывает Александр К.

Нашлись и те, кто призвали российские власти не давать поблажек сторонникам нацистов, которые решили остаться на территории Херсонской области.

«Жителей ещё надо проверить на предмет того, что они говорили в адрес России до спецоперации и после её начала. Многие могут оказаться бандеровцами. Вот пусть они продолжают выплачивать кредиты киевскому режиму», — написал Баисхалан Б.

Напомним, 11 июня заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил в своём видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, о том, что жителям региона спишут долги перед украинскими банками.