7 Июня
8:15
Сахалин взял шефство над городом в Донбассе
Сахалин примет активное участие в восстановлении города Шахтёрск в Донецкой Народной Республике.
8:12
СК расследует гибель четырёх жителей ДНР
Следственный комитет России расследует обстоятельства новых военных преступлений, совершённых украинскими силовиками, сообщает 7 июня пресс-служба СК России.
8:04
Украинские боевики обстреляли Гольмовский в ДНР
Вооруженные украинские формирования обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) из минометов. Об этом 7 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).