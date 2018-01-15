Четвёртый месяц продолжается военная спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины и освобождению Донбасса. По данным Минобороны России на 6 июня, за время спецоперации российские военные уничтожили почти 3,5 тыс. украинских танков и других бронемашин, а также около 500 установок реактивных систем залпового огня, обезврежено почти 14 тыс. взрывоопасных предметов.

Однако Запад продолжает накачивать Украину различными видами вооружения — лишь бы война продолжалась, война против мирного населения. Украинские вооружённые формирования продолжают обстрелы населённых пунктов, оборудуют огневые точки на объектах гражданской инфраструктуры — в больницах, школах. Фиксируются многочисленные факты бесчеловечного отношения киевских властей как к мирным жителям, которых используют как щит, так и к военнопленным. Между тем Международный Красный Крест не даёт никакой информации о российских военнопленных.

На освобождённых территориях Донбасса постепенно восстанавливается мирная жизнь.

Все подробности о спецоперации — в трансляции ИА REGNUM.