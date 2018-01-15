7 Июня
 
8:15

Сахалин взял шефство над городом в Донбассе

Сахалин примет активное участие в восстановлении города Шахтёрск в Донецкой Народной Республике.

8:12

СК расследует гибель четырёх жителей ДНР

Следственный комитет России расследует обстоятельства новых военных преступлений, совершённых украинскими силовиками, сообщает 7 июня пресс-служба СК России.

8:04

Украинские боевики обстреляли Гольмовский в ДНР

Вооруженные украинские формирования обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) из минометов. Об этом 7 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).