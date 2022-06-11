На азиатском саммите по безопасности Shangri La Dialogue делегация Китая покинула зал во время выступления Владимира Зеленского. Об этом пишет 11 июня украинское издание «Страна». Украинский лидер выступал в режиме онлайн. Он рассказал о риске голода в Азии и Африке из-за прекращения поставок зерна с Украины.

Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на усталость от Зеленского. Иные пояснили поступок Китая ситуацией с предприятием «Мотор Сич».

«Молодцы, поднебесные», — отреагировал Юрий А.

«Опять зрада…» — смеется Оксана.

«Остальные, наверное, незаметно пронесли в зал беруши… Как ещё можно слушать эту пургу?» — недоумевает Marcia.

«Каким боком вообще Зеленский к азиатской конференции? Хочется публики?» — поинтересовалась Людмила.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Морда Зеленского уже чертовски надоела», — пишет Олечка.

«Правильно сделали», — добавила Ольга.

«Ещё бы после того, как он у них «Мотор Сич» отжал, они его придушить готовы», — отметила Оксана.

«А сейчас объявляется рекламная пауза. Китайцы пошли курить», — иронизирует Sergey T.

«Я надеюсь, после завершения всего этого адского балагана все-таки снимут фильм в духе «Плутовство, или Хвост виляет собакой» про мировой пиар Зеленского. Потому что нельзя не снять, не должна такая фактура пропадать. Так распиарить на весь мир человека, который уничтожает свою страну, грабит её, полностью продал суверенитет, постоянно врет, запретил любую оппозицию в стране, и в придачу постоянно под веществами — это высший пилотаж технологий манипуляции общественным мнением и сознанием. Тема не для одной докторской диссертации», — написал Валерий Ф.

«А что, Украина-таки в Азии уже? Была же вроде в центре Европы?» — смеется Маргарита.

«Ни один нормальный политик не будет слушать этого шута», — добавил один из участников обсуждения.

«Как он уже всех достал! Раньше мне было на него всё равно, знала, что нанятый на роль президента актеришка, который ничего не решает по определению, а сейчас ничего, по сути, не изменилось, но рожа его, бесконечно чего-то клянчащая, и идиотский хрип просто достал! Так или иначе, он лично и его политика привела к краху экономику его страны, он стал олицетворением гибели огромного количества людей и конца «незалежной» Украины!» — отреагировала Iuliia.

«Наиболее просвещённая публика покинула спектакль одного плохого актера», — с сарказмом добавила Галина.

«Да, ребята, «Мотор Сич» будет вам долго икаться…» — подытожила Eugenia T.