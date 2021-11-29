29 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Китай намерен истребовать с Украины выплаты компенсации за убытки, понесенные инвестором украинского предприятия «Мотор-Сич» компанией Beijing Skyrizon.

Оксана Переможенко, , 17:01 — REGNUM Китай намерен истребовать с Украины выплаты компенсации за убытки, понесенные инвестором украинского предприятия «Мотор Сич» компанией Beijing Skyrizon. Как отмечено в заявлении компании, свои права инвестор намерен отстаивать в Арбитражном суде в Гааге. Убытки, понесённые из-за действий украинского правительства, компания оценила в более чем 4,5 миллиарда долларов. Инвесторы требуют признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить всю сумму убытков.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили в украинском телеграм-канале «Наглый». Многие усомнились в том, что Китаю удастся получить деньги с Украины даже в том случае, если суд будет выигран. Иные добавили, что долг тем или иным образом (посредством повышения тарифов на услуги ЖКХ и цен — О. П.) придется, скорее всего, отдавать украинским гражданам.

«Китайская «агрессия» пошла», — иронизирует lo.

«И я вам скажу, что с большой вероятностью они этот суд выиграют», — добавил Joe Black.

«Ну и правильно сделали. С такими уродами, только так и надо!» — пишет Павел.

«Этого и следовало ожидать! Но решение будет принято не очень скоро (процесс растянется во времени) и не при этой власти, на что и был расчёт этой власти. А долг придётся закрывать стране…» — считает Ульяна.

Центральная проходная ОАО «Мотор-Сич» Mixabest

«Значит, «пианист» (имеется ввиду Владимир Зеленский — О. П.) опять к деду (Джо Байдену — О. П.) проситься станет на «поговорить», — написала Vіka M.

«Да ОП (офису президента Украины — О. П.)… [плевать] на эти новости, ведь отдавать всё из наших карманов будут, опять за счёт коммуналки, повышения цен. Да, действительно сплошной позитив», — с сарказмом отметила «старушка Шапокляк».

«Может, после этого перестанут нам лапшу вешать про благоприятный инвестиционный климат в стране!» — предположила Таисия.

«Так, а чё?! Клоун (Зеленский — О. П.) будет отдавать?! Нет, нет и ещё раз нет!!! Лохи отдадут!» — отреагировал VIK.

«Подать в суд в Гааге и получить обратно деньги с Украины — это… разные вещи», — считает Василий.

«Проценты капают. Учим китайский», — добавил Alexandr.

«Америка заставила, пусть теперь и оплачивает штраф», — призвала Светлана.

«Может, разрулят и порешают самые великие друзья Украины, которые и заварили эту кашу? Это же все в интересах США сделали, патриоты их страны! Они же так поддерживают Украину. Работают, не жалея себя…» — с сарказмом пишет Анжелика.

«Все просто. Поднимаем цену «Мотор сичи» до 10 миллиардов. Они выигрывают суд и ещё 5 должны остаются», — пошутил «Планы Выполнены».

«Китайцы могут, с ними шутки плохи… Неужели думали, что пронесёт?» — недоумевает Дмитрий.

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«Так шо, Китай уже не брат?» — поинтересовался «Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен».

«Какие 4,5 млрд, нашли с кого трясти, никто им их не отдаст», — добавил Димон.

«4,5 по облигациям России, 4,5 — по «Мотор сич» Китаю. Украина — цэ (это — О. П.)… банкрот?» — спросил Sergey R.

«Тю, зато пиндосы спасибо сказали и дали «джавелинов». Не на 4,5 млрд, конечно, но главное внимание», — с сарказмом подытожил «Марк Антоний».

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