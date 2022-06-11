Заявление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о вероятном существовании более развитой цивилизации, чем земная, широко обсуждают в соцсетях. У чиновника нашлись сторонники. Некоторые предположили: Земля тоже чей-то эксперимент, а некоторые задались вопросом: есть ли жизнь на пенсии? Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

«В галактике Млечный Путь — от 200 до 400 млрд звёзд, логично, что есть другие цивилизации и что они могут быть более развиты, чем мы», — отметил Кирилл Ольховский.

«Тем не менее искусственных сигналов в рамках нашей галактики получено до сих пор не было, как и ответов на искусственные сигналы с Земли. Это с учëтом того, что такие наблюдения ведутся уже сто лет», — парировал Антон Кузьмин.

«А дальше очень просто. Если есть более развитая внеземная цивилизация, то в один прекрасный момент земляне окажутся в роли туземцев, к которым приплыли конкистадоры. Ну и всё тогда — в смысле, совсем всё», — считает Алексей.

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«Вы знаете, а я даже и не против, если на нас теоретически нападут пришельцы. Может, в этом случае мы забудем о национальных, расовых, религиозных отличиях и человечество объединится ради общей цели. Люди не способны по зову сердца любить кого-то просто так. Зато мы хорошо умеем дружить против кого-то», — поделился мнением Виталий Антонов.

«Только д… считают, что в гигантской Вселенной, где наша Солнечная система это милип… точка, нет другой жизни», — высказался Михаил Шнайдер.

«А развитая цивилизация не верит в существование настолько отсталых особей», — смеётся Евгений.

«Вы упускаете ещё одну переменную — время! По вселенским меркам наша цивилизация существует микроскопическое время, а уже поставила себя на грань исчезновения», — отвечает Андрей.

«Следующий шаг — прилёт инопланетян, всё по плану», — иронизирует Татьяна.

«Конечно, куда же еще тратить деньги из бюджета, как не на НЛО», — язвит Светлана Тимофеева.

«Ну на самом деле, очень самоуверенно и эгоистично думать, что мы одни во Вселенной. И как давно уже говорят, главное доказательство, что более развитая цивилизация существует — это то, что они не пытаются с нами связаться», — рассуждает Сергей.

«Ну тут как кот Шрёдингера: пока точно не узнаем, можно строить любые предположения, а мы никогда не узнаем», — иронизирует Олег Григорьев.

«Земля это чей-то эксперимент», — считает Сергей.

«По идее, чем ближе к центру Вселенной, тем более развитые должны быть цивилизации, потому что эти области сформировались быстрее всего после Большого Взрыва», — заметит Игорь Рогатин.

«К сожалению, всё, что он сказал — это мнение обывателя. Ни слова о том, о чём не думал я сам. Своего рода философские размышления о космосе и возникновении жизни. Но доказательств существования жизни на других космических телах нет. О разумной можно только фантазировать. И это факт», — считает Борис.

«Никто не уверен в существовании Бога, и миллиарды людей в него верят…» — приводит довод Вайгач Остров.

«Замечательно! Теперь, пусть этот Великий Энтузиаст Вселенной расскажет: есть ли жизнь на пенсии за 11 тысяч рублей?» — иронизирует Алексей Ветров.

Как сообщало ИА REGNUM, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире программы «Звёздные войны» телеканала «Россия 24» заявил, что относит себя к сторонникам теории о том, что во Вселенной тысячи факторов могли содействовать возникновению жизни, может быть, разумной и в данный момент более технологически развитой, чем Земная цивилизация.

Кроме того, ученые в Российской академии наук вели и ведут исследования так называемых НЛО, отметил Дмитрий Рогозин.

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