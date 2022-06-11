Москва, 11 июня, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Благоприятные условия для возникновения разумной жизни во Вселенной могли возникнуть не только в Солнечной системе, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире программы «Звёздные войны» телеканала «Россия 24».

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Ведущий программы обратил внимание на программу американского аэрокосмического агентства NASA, которое начало новые исследования по поиску внеземной жизни. Рогозин отметил, что вопрос о существовании внеземной жизни давно беспокоит человечество. Он добавил, что в простейшей форме такая жизнь может присутствовать на других планетах Солнечной системы.

«Мы пытаемся понять, есть ли признаки метана в атмосфере Марса. Метан — это уже признак органики», — объяснил Рогозин.

Он отметил, что в сложных формах жизнь могла возникнуть и за пределами Солнечной системы.

«Мы же понимаем, что если пространство бесконечно. И бесконечное количество существует созвездий, галактик, этих миров… Это говорит о том, что может быть бесчисленное количество факторов, которые благоприятны для появления жизни, в том числе разумной. Я отношу себя к сторонникам этого понимания», — объяснил глава Роскосмоса.

При этом он подчеркнул, что за историю человечества не было никаких достоверных свидетельств контакта с внеземными цивилизациями.

«На 99,9% это какие-то атмосферные или иные физические явления, которые никоим образом не связаны с реальной гипотезой о появлении этих НЛО… Но, возможно, наши технологии и наше понимание науки недостаточно для того, чтобы в полной мере это осознать», — подытожил Рогозин.