Известие о том, что киевские боевики, которые оказались заблокированы на заводе «Азот» в Северодонецке и выдвигают требование выпустить вместе с заложниками (мирными гражданами), взбудоражило социальные сети. Люди напомнили похожую историю со сдачей на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе и предложили свои варианты того, как поступить с вояками. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия освобождает Донбасс: все новости о военной спецоперации на Украине»

«Живыми вряд ли выйдут», — считает Сергей.

«Только уничтожение — показательно и жёстко», — поддерживает Вячеслав.

«Пусть перед ними выступит Макаревич, Галкин и другие «звезды российской эстрады», — предлагает Светлана.

«Обнесите колючкой и подпишите «лагерь военнопленных»», выдвинул идею Элтон Андриан.

«Может, заморозить в жидком азоте и разбить потом кувалдой?» — иронизирует Пётр Каменных.

«Можно и так — без разницы, эти мрази должны сдохнуть. И сдохнуть так, чтоб нацики видели, что их ждёт», — поддерживает Константин Трутов.

«На Азовстали тоже думали, что там не более полутысячи, оказалось гораздо больше — еще и мирные жители с детьми были», — напоминает Марина.

«Эвакуация 2.0», — замечает Александр Д.

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (запрещённая в России организация)

«Сдаваться на заводах — новый фетиш нацистов? Скажите им уже хоть кто-нибудь, что на заводах надо работать, а не сдаваться», — отметил Антон.

«У них такая государственная идеология», — отвечает Светлана.

«Сколько у них там ещё заводов? Сколько сезонов «эвакуации» нам ожидать?» — развивает тему Диана.

«Расскажите им кто-нибудь, что эвакуируют не только с заводов», — замечает Евгения.

«Начинается Азов-2, бараны, у вас выбор не велик… Слышали мы про крутой навоз, и где они сейчас? Кто в плену, кто в яме…» — рассуждает Елена.

«Новый сезон, новые герои! Не пропустите», — иронизирует Тамара.

«Еще одни пленные для отстраивания республик и городов!» — считает Дмитрий.

«Уже выходят для переговоров и сдачи, «Азовстали» не будет, уже научены опытом. Предыдущих бросили и этих бросят. Но чем дольше они там будут сидеть без помощи извне, тем лучше для РФ. Это будет своего рода антиреклама командованию ВСУ, что бросают своих. Среди других ВСУшников будет больше сомнений, а надо ли воевать», — поделился мнением Загид Ривал.

«Думаю, что на примере «Азовстали» логично было потребовать вынести все вооружение и оставить после себя предприятие чистым от растяжек и прочих подвохов. В случае обнаружения таковых либо диверсий после сдачи в плен — наказание всех, кто вышел. Пусть думают», — предлагает Елена Селецкая.

«Блефуют. Не выпускать! Только сдача в плен», — призывает Лада Ростовская.

«Мерзавцы и идиоты. Лучше выходите с заложниками сами. Так хоть жизни свои и людей сохраните!» — считает Валерий Ковалёв.

«Вот голоса с Украины постоянно про оккупантов-русских кричат. Ну допустим, это так. Только тогда непонятно, отчего «захисники» прикрываются своими гражданами от «оккупантов-фашистов»? Где-то это вообще мыслимо было, в какой-то войне? Вроде даже фашисты до такого не доходили, т. е. вот эти мирные жители в заложниках — кто им свои и кто чужие?» — рассуждает Евгений Фёдоров.

«Как сказал Зе про «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) боевую задачу выполнили и эвакуировались. Здесь вторая минисерия фильма «Они сражались за ценности Запада», — считает Игорь Киотский.

«Доблестные войны, своих в заложники, чтоб отпустили… да украинцы, вы достойную армию имеете, или она вас, не важно!» — иронизирует Татьяна Бережная.

«Армия должна защищать своих людей, свой народ, а они то ли не та армия, то ли у них не их народ», — замечает Олег.

«Террористы и есть террористы. Одно сплошное заложничество. Что-то не видно обеспокоенности ООН судьбой гражданских заложников. Под пинками англосаксов США беспокоятся только о наёмных и прочих террористах на Украине, особенно о безнаказанности англосакских террористов», — замечает Алексей Митин.

«А чему удивляться? Их молчание лишний раз показывает, кто управляет этими структурами. Такие же мерзавцы, как и эти боевики, решившие применить признаки теракта с захватом заложников и выдвижением условий. Видимо, знают, на что пошли. Ведь сам факт захвата посторонних людей уже является основанием только для смертной казни», — рассуждает Аполонов.

«Яркое подтверждение тому, что ВСУ воюют не на своей земле. Своих граждан армия никогда не возьмет в заложники. Значит, это оккупанты и террористы», — резюмирует Леонид Кокорин.

Напомним, по данным источника РИА Новости, на заводе «Азот» в Северодонецке находится порядка 300 украинских боевиков, которые просят выпустить их в соседний Лисичанск вместе с заложниками — мирными гражданами.

Читайте также: Военные ВСУ потребовали выпустить их с завода «Азот» вместе с заложниками