Власти западноукраинского города Ивано-Франковска запретили публичное исполнение песен на русском языке. Об этом 8 июня на своей странице в одной из социальных сетей сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия

«Не допускается публичное исполнение произведений на русском языке, в том числе которые могут вызвать разжигание межнациональной, этнической, расовой или религиозной вражды и ненависти, или дискриминации прав и свобод человека, или имеют нецензурный характер», — отметил он, добавив, что русскоязычная продукция, по его мнению, не должна звучать на Украине.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Ряд участников обсуждения напомнили, что при этом на Украине заявляют о том, что притеснения русскоязычных граждан в стране нет.

«Значит часто поют!» — смеется Владимир.

«По словам их граждан, в стране нет никакой дискриминации русского языка», — отметила Елена.

«Вот интересно, с чего бы это им петь? Хорошо живут?» — недоумевает Алла.

«Они теперь поют на польском или на немецком?» — недоумевает Екатерина М.

«А смотреть в сторону России ещё можно? Или тоже уже нет», — задалась вопросом Marina.

«Пусть учит наизусть гимн России! Скоро центральный ансамбль российской армии приедет!» — иронизирует Константин.

«Ну и зачем такая Украина?!» — не понимает Неля.

«А как же Конституция? Где закреплено право людей на русский язык? Не? Не работает уже на Украине? А, ну ладно», — с сарказмом пишет Marina L.

«Какие песни, они тем, кто по-русски говорит, гуманитарную помощь не дают», — отреагировал Серёга К.

«Это же сегрегация самих же украинцев, где 80% русскоговорящих. Деление людей на псевдоэлиту и людей без права даже купить покушать…» — прокомментировал новость VV.

Mvk.if.ua Руслан Марцинкив

«Ну это «пэрэмога» (победа — О. П.)! Однозначно!» — шутит Виктория Я.

«Это просто агония. В бессильной злобе хоть так пытаются победить. Хоть что-то победить…» — добавила Ольга.

«За русские имена и фамилии расстрела нет ещё?» — задался вопросом «Шиш Телеграмный».

«Это не нацизм, это другое. Издеваться над русскоязычными — это норма для фашистов! Это фашисты настоящие!» — написал Alex.

«А когда прижмут, так хорошо на русском говорят, лицемеры…» — отметил Евгений К.

«Мечта моя такая, чтобы всё это западенское самостийне сообщество с их мовою, вирою, армией попали под власть Польши, чтобы узнали или вспомнили, что такое паны», — отреагировал Сергей Е.

«Скоро будете гимн России всей Украиной петь», — отметил Алекс.

«Всё возвращается на круги свои, не будет и Ивано-Франковска, и мовы не будет. Будет город Станислав. Не была Галиция украинской и не будет!» — добавил Юрий.

«Значит вместо песен будут стихи. Читать стихи — это ж не пение», — иронизирует Ekaterina.

«Но они же могут петь эти песни дома, под кроватью! Так что никаких гонений на русский язык нет! Смешно даже о таковом слышать!» — с сарказмом пишет Vasily A.

«А что, они уже до песен дошли? Вроде как не очень там весело», — с сарказмом подытожила Алла.

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Напомним, ранее в Ивано-Франковске мужчина избил музыканта, исполнявшего на улице песню на русском языке.