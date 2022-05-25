25 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили инцидент, произошедший в западноукраинском городе Ивано-Франковске, где неизвестный избил музыканта, исполнявшего на улице песню на русском языке.

Мирослава Романенко, , 15:52 — REGNUM В западноукраинском городе Ивано-Франковске неизвестный избил музыканта, исполнявшего на улице песню на русском языке. Об этом 24 мая сообщило украинское издание «Страна». Видеозапись инцидента была опубликована в Telegram-канале издания.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Ивано-Франковске прямо на улице избили музыканта, который пел на русском языке. Местные паблики сообщают, что сам музыкант местный», — сообщает издание.

Произошедшее обсудили в мессенджере Telegram.

«На польском скоро будут говорить, а лет через 100 пусть попробуют на мове своей, тоже получать будут», — написала Ирина Н.

Александр Орловский. Польский крылатый гусар в латах. 1810-е

«Не-не-не, вы что, запрета говорить на русском нет, все говорят, где хотят и когда хотят! Не надо тут фейки распространять, и вообще, это актёры и кровь ненастоящая, и от удара он не падал — устал и прилёг отдохнуть. И не бил его никто, вам показалось. Ну, а то, что он кричал и ругался матом, — горячая кровь, темперамент, песня ему шибко понравилась — вот эмоции и захлестнули. Надо было музыкантам этого гитарой ударить вместе с его дружком, чтоб в другой раз сто раз подумали прежде, чем лезть», — не выдержала Yanka L.

«А что мы делаем в тылу? А почему мы не защищаем неньку?» — с сарказмом поинтересовалась Saya.

«Лоб здоровый пацанов побил. Отважно. А что он с такими кулачищами не на фронте? Пошел бы ДНРовцам объяснил, на каком языке говорить надо и петь», — добавила Ирина.

«Ничего, ничего. Скоро все польский учить будете, а за мову поляки вас плетьми будут хлестать», — отреагировал Евгений.

«Они герои против слабых только. Нутро у них такое», — пишет Александр.

«В их реалиях незачем было провоцировать больных людей. Знал, где находится. Сравнимо с бассейном акул и наличием пореза…» — отметила одна из участниц обсуждения.

«Военкоматам на Украине надо брать видео за основу. Военком на русском поет гимн России посреди города, а сотрудники быстренько раздают повестки таким мотивированным героям. Либо все подпевать начнут, либо самые идейные на фронт поедут», — иронизирует Александр.

«После такого, я думаю, эти музыканты станут еще большими патриотами Украины. А вместе с ними куча людей, посмотревших этот ролик. А герою ролика огромное спасибо от всего русского мира за блестяще проведенную агитацию против украинского мира», — написал ордин из комментирующих.

«А где защитники прав человека из Европы? Это же форменный геноцид по языковому признаку! Возмутительно!!!» — добавила Татьяна С.

«Героя уже наградили за разоблачение москальского шпигуна (русского шпиона. — М. Р.)?» — с сарказмом поинтересовался Сергей Н.

Русские идут. Русофобия Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Музыканта может каждый обидеть!» — отметила Галина.

«Отдать их полякам… Это сейчас Польша ласковая, потом зачистку устроит — мама не горюй. Кто не будет на польский мови говорить, вышвырнут или утилизируют. Впрочем, это как вариант…» — комментирует новость Shade.

«Польский пусть учат, а то хозяева придут, а они ещё не все выучили», — также отметила Светлана.

«Получил по чайнику, возможно, начнёт соображать, кого поддерживать. Хорошо хоть песни поёт, а не воюет против россиян», — подытожил Dmitry V.

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Отметим, нападение на музыканта прокомментировал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Глава города фактически поддержал нападавшего, призвав узнать, подали ли на мужчину заявление в полицию, и если да, то потребовал помочь ему с адвокатом. Также Марцинкив отметил необходимость контролировать ситуацию на улицах города, чтобы жители Ивано-Франковска не исполняли те или иные композиции на русском языке.