Специальная военная операция по денацификации Украины толкнула мир в пучину энергетического кризиса: с момента ее начала цены на нефть увеличились более чем на четверть, на газ — вдвое. И перспективы для обоих рынков не многообещающие. По мере введения Западом санкций с целью ограничить возможности России по финансированию своей военной кампании за счет доходов от нефти и газа, цены на энергоносители, вероятно, останутся высокими и неустойчивыми. Неопределенность военного времени обостряется опасениями по поводу изменения климата, вызывая еще большую тревогу по поводу будущего мировой энергетики. Странам, чтобы защитить планету, нужно было начать отказываться от ископаемого топлива десятилетия назад. Теперь делать это приходится тогда, когда люди платят все более высокие цены, пишут исполнительный директор организации Good Energy Collective Джессика Ловеринг и старший экономист Центра развития ОЭСР Ховард Халланд в статье, вышедшей 8 июня в Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный Атом

По мере того как государства стремятся снизить высокие цены на энергоносители и разорвать связи с Россией, борясь при этом с изменением климата, многие из них вновь проявляют интерес к ядерной энергетике. Легко понять, почему. Атомная энергетика уже является одним из крупнейших в мире источников безуглеродной энергии, на долю которой приходится 25% выработки электричества в Европейском союзе. В отличие от большинства видов возобновляемой энергетики, таких как солнечная и ветровая, ядерная энергетика может надежно производить большие объемы электроэнергии круглый год. И она уже помогла странам Европы отказаться от ископаемого топлива, добываемого в других странах мира, включая природный газ из России.

Однако в краткосрочной перспективе рост зависимости ЕС от ядерной энергии не освободит континент от российского топлива. Подобно тому, как Европа стала зависеть от российской нефти и газа, так и большая часть мира стала зависеть от России по части материалов, необходимых для производства ядерной энергии. Россия обладает почти половиной мировых мощностей по обогащению урана для производства ядерного топлива, а 40% ядерной энергии, производимой в Европе, зависит от урана, поставляемого из России или Казахстана и Узбекистана, «близких союзников» Кремля.

Антон Денисов Отбор урановых таблеток, изготовленных из порошка диоксида урана. Новосибирск. Россия

Примерно половина всех американских атомных электростанций — около 10% от общего объема выработки электроэнергии в США — питается от импорта из этих трех стран (этим, возможно, объясняется, почему атомная промышленность США лоббировала исключение урана из санкций в отношении импорта энергоносителей из России). Россия также доминирует на рынке экспорта и строительства атомных электростанций, особенно в странах с развивающейся экономикой. Ее ближайший конкурент — Китай, еще одна «автократия». Государства, заключающие контракты с Пекином или Москвой, могут десятилетиями зависеть от них в плане поставок ядерного топлива и услуг.

Чтобы покончить с доминированием России в ядерной сфере (и не допустить, чтобы Китай занял ее место), демократические страны должны серьезно отнестись к поддержке собственной ядерной промышленности, особенно когда на рынок выходят новые инновационные технологии. Они в рамках своих более широких программ по борьбе с изменением климата должны проводить политику, создающую спрос на ядерную энергию. Кроме того, им необходимо инвестировать в создание ядерных производственных мощностей, которые могли бы надежно снабжать всё больший мировой рынок. Такой подход имеет решающее значение как для борьбы с изменением климата, так и для ограничения глобальной власти авторитарных режимов.

Российская энергетическая мощь

За последние два десятилетия Россия стала ведущим мировым поставщиком ядерных технологий, особенно для стран, строящих свои первые ядерные проекты. Россия имеет большой опыт в строительстве и обслуживании атомных станций и предлагает все необходимое для их создания в одном месте: реакторы, топливо, финансирование и даже обучение рабочих. С 2 000 года Москва подписала двусторонние соглашения о сотрудничестве в ядерной области с 47 странами, и она строит крупные электростанции в Бангладеш, Белоруссии и Турции. Она участвует в ядерных проектах в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Южной Америке.

Она также осуществляет проекты в Восточной Европе. Так, на протяжении десятилетий одним из основных клиентов России в ядерной области была Украина. До 2 014 года Украина получала 95% своего ядерного топлива из России — большую часть всей электроэнергии. Но после присоединения Крыма и отделения Донбасса Украина ускорила планы по диверсификации импорта урана. Многие другие европейские страны также начали выражать озабоченность по поводу своей зависимости от российских ядерных технологий, и эти опасения подтвердились в феврале 2 022 года. С тех пор Запад быстро попытался отказаться от российских энергетических ресурсов, включая ядерную энергетику. Например, 2 мая финский консорциум объявил о расторжении контракта на строительство блока АЭС мощностью 1 200 мегаватт.

IA Novosti archive Ruslan Krivobok Сборка ТВЭЛ для ядерного реактора

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Конечно, больше всего Европа в конечном счете зависит от российского угля, нефти и газа, а не от ядерной энергии. Фактически в своих рекомендациях о том, как странам лучше всего отказаться от российского топлива, Международное энергетическое агентство подчеркнуло роль, которую может сыграть ядерная энергетика. Как отмечает МЭА, ядерная энергия является «крупнейшим источником электроэнергии с низким уровнем выбросов в ЕС», и ее расширение может существенно расширить доступ континента к энергии, не содержащей ископаемого топлива.

С этим согласны не все. В плане Европейской комиссии по сокращению импорта российского газа, в частности, ядерная энергетика не упоминается, а Германия твердо придерживается своих планов по закрытию трех оставшихся ядерных реакторов к концу этого года (даже несмотря на то, что страна импортировала с начала спецоперации ископаемое топливо из России на сумму около €10 млрд). Но другие страны, такие как Бельгия и Япония, пообещали новые инвестиции в атомную энергетику, чтобы уменьшить свою зависимость от российского газа. Они продолжают старую традицию использования ядерной энергии для укрепления энергетической независимости. Страны, у которых сокращаются собственные запасы угля, такие как Великобритания и Япония, после Второй мировой войны обратились к ядерной энергии, чтобы обеспечить своим растущим промышленным секторам топливо. После нефтяного эмбарго 1 970-х годов Франция и Швеция также построили ядерную инфраструктуру, чтобы уменьшить свою зависимость от Ближнего Востока.

Хотя ядерная энергетика имеет решающее значение для освобождения Европы от российского газа, она все же может сделать эти государства уязвимыми для российского влияния. И даже если государства выйдут из ядерных проектов с Россией, Китай вскоре превзойдет Францию и станет вторым по величине производителем ядерной энергии с собственными амбициями по доминированию на мировом экспортном рынке.

Действительно, почти все экологически чистые источники энергии представляют собой этические дилеммы. Демократическая Республика Конго в настоящее время производит 60% мирового производства кобальта — минерала, имеющего решающее значение для электромобилей, — но производители страны вызвали к себе пристальное внимание со стороны международных организаций по поводу соблюдения прав человека, включая использование ими детского труда.

Julien Harneis Горное дело в Конго

В 2 021 году администрация Байдена внесла в черный список несколько китайских компаний — производителей солнечных батарей после того, как их обвинили в использовании принудительного труда и других злоупотреблениях. А Россия является крупным производителем никеля, который крайне важен для производства электромобильных аккумуляторов. Опасения по поводу будущих санкций в отношении никеля или других перебоев с его поставками привели к тому, что его цена достигла 11-летнего максимума.

Цепная реакция

Чтобы освободиться от зависимости от российской энергии, миру необходимо будет более активно следить за тем, чтобы его цепочки поставок энергии были устойчивыми и не шли вразрез с этикой. Но это не означает возврата к энергетическому изоляционизму. Современные системы производства энергии сложны и взаимосвязаны, особенно те, которые зависят от критически важных полезных ископаемых, неравномерно распределенных по земному шару. Они указывают на то, что настоящая энергетическая независимость, когда государства полностью сами вырабатывают энергию, больше не является практичной. Вместо этого демократии должны сосредоточиться на укреплении своей энергетической взаимозависимости с надежными партнерами.

В какой-то степени этот процесс в атомной энергетике уже идет. В 2 020 году Румыния расторгла соглашение с китайской государственной фирмой о двух ядерных реакторах, потому что предпочла двигаться дальше с союзником по НАТО. Китай и Россия участвовали в ядерном тендере в Чешской Республике, но официальная Прага в конечном счете исключила их из формального процесса обмена документами и прямо заявила, что оба государства «не приглашены» к участию в торгах.

Китайские фирмы являются крупными инвесторами в два проекта атомной энергетики в Соединенном Королевстве. Тем не менее в сентябре 2 021 года британское правительство объявило, что пытается добиться продажи доли China General Nuclear Power Group в одном из проектов. В 2 019 году американская ядерная компания, соучредителем которой является Билл Гейтс, объявила об отмене проекта строительства экспериментального реактора в Китае после того, как президент США Дональд Трамп ввел дополнительные торговые ограничения.

Но отечественная ядерная промышленность Запада в последние годы застопорилась, поэтому сейчас американские и европейские ядерные компании пытаются найти подходящие альтернативы российским и китайским государственным поставщикам. Чтобы наверстать упущенное, их правительства должны разработать старомодную промышленную политику, основанную на инвестировании в отечественные производственные мощности по всей цепочке ядерных поставок. Им придется успешно продемонстрировать новые ядерные технологии, которые они затем смогут продавать по всему миру. Это означает, что западные страны должны увеличить финансирование ядерных экспортных проектов через свои собственные экспортно-импортные банки и финансирование развития, а также подталкивая крупные инвестиционные банки и банки развития к изменению своей политики поддержки атомной энергетики.

Nrc.gov АЭС в США

Сделать это будет непросто, да и недешево. Западу пойдет на пользу динамичное и инновационное развитие атомного сектора. Хотя традиционные крупномасштабные ядерные проекты в Соединенных Штатах и Европе терпели неудачу, новый набор ядерных технологий может начать смещать рынок в их пользу. В Соединенных Штатах более 60 компаний работают над передовыми технологиями реакторов, в том числе NuScale Power, которая продает небольшие модульные реакторы и достигла соглашений об их развертывании в Польше и Румынии. (Последняя страна также согласилась импортировать реакторы из Канады.)

Британская компания Rolls Royce работает над разработкой собственной технологии малых модульных реакторов и подписала меморандум о взаимопонимании с американской компанией Exelon и предприятиями в Чешской Республике. Westinghouse, американская ядерно-энергетическая компания, которая помогла Украине резко снизить свою зависимость от Москвы, также недавно расширила свое сотрудничество с Чешской Республикой (и Словенией) для изучения возможности развертывания своих новых крупных реакторов AP1 000. А в апреле Государственный департамент США объявил, что поможет Латвии изучить возможность использования ядерной энергии.

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Такое сотрудничество между союзными демократиями — это именно то, что нужно планете для создания безопасных, этичных и устойчивых цепочек поставок энергии. Благодаря им Запад сможет повысить сопротивляемость «капризам авторитарных режимов». Отказавшись от ископаемого топлива, они также помогут этим государствам избежать нехватки предложения и скачков цен. Но это сотрудничество свидетельствует о признании того, что решение проблемы энергетического доминирования России и изменения климата не является попыткой зеленого национализма. Напротив, необходимо, чтобы союзные государства работали вместе над разработкой энергетических систем и технологий, которые были бы надежными, потому что они сотрудничают и взаимозависимы.