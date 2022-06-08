Сообщение о том, что Великобритания пообещала предоставить киевскому режиму противокорабельные ракеты якобы для деблокирования украинских портов и вывоза зерна, вызвало негодование и бурное обсуждение в соцсетях. Высказавшиеся в одном из телеграм-каналов предполагают, что Запад не хочет, чтобы «украинский кризис закончился».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО и Украина

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«То, что Запад хочет с помощью украинского конфликта навредить России, — это очевидно. Они хотят затянуть конфликт и поэтому подбрасывают Украине всё больше оружия. Очевидно, что Украина для Запада лишь пешка в большой игре против России», — считает Вероника Б.

Александр Г. предположил, что «закончится это тем, что этими ракетами будут потоплены несколько гражданских судов, в чём, конечно же, сначала попытаются обвинить ВС РФ».

«Никому на Украине не хочется завершать текущую ситуацию, разве что простым людям. Но власти заинтересованы в продолжении конфликта, иначе бы не просили у Запада всё большее количество оружия взамен уничтоженного. А из этого можно легко сделать вывод, что властям Украины без разницы, что будет с людьми, главное — затянуть столкновение», — уверена Елена С.

По мнению же Ксении Т., «западному альянсу в сущности наплевать на Украину».

«Её рассматривают лишь в качестве инструмента давления на Россию. Видно, что эти страны не хотят, чтобы украинский кризис закончился, поскольку они отправляют туда огромное количество оружия», — подчеркнула она.

Напомним, что ранее стало известно о том, что власти Швеции планируют передать Украине американские противокорабельные ракетные комплексы «Гарпун». Пентагон уже обучает украинских военных использовать их.

Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский и Борис Джонсон во время подписания соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве

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«Тот факт, что «сердобольный» Запад снабжает Украину дополнительным вооружением, указывает на явное нежелание поскорее дойти до мира», — отмечает Гоар П.

«Этими же ракетами и жахнут по складам с зерном (или где оно там хранится). Случайно», — указывает Юлия.

«Если у кого-то возникнут сомнения в том, что США имеют отношение к происходящему, то взгляните, как нагло они пытаются отобрать российское имущество и направить его на «поддержку» Украины. Мало того, что сами 33 млрд долларов планируют туда отправить, так ещё и замороженные активы ЦБ РФ хотят отобрать для тех же целей», — указывает Снежана Н.

А Сербка добавила, что «из этих 33 млрд долларов большая часть осядет в Штатах, это грандиозный распил бюджета».

В то же время Black Cat поинтересовался: «Это что, они им эти макеты отправят?»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о готовности возобновить вывоз украинской сельхозпродукции через порты только при передаче ему «вооружений для защиты от угроз с моря» заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.