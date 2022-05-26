Вашингтон, 26 мая 2022, 19:58 — REGNUM Около двадцати украинских военных обучаются использованию противокорабельных ракетных комплексов «Гарпун», которые передаст Киеву Дания, сообщил 26 мая на брифинге официальный представитель Пентагона.
По его словам, военные США участвуют в обучении этих украинских военнослужащих. Процесс их подготовки проходит за пределами Украины.
«Мы помогаем обучить украинцев обращению с ракетами береговой обороны «Гарпун», которые датчане собираются передать им… Около 20 украинцев проходят подготовку на сегодняшний день», — сказал он.
При этом он добавил, что ранее 419 украинских военных были обучены обращению с гаубицами М777, а ещё 20 осваивают БПЛА Phoenix.
Также он рассказал, что Украине уже переданы 85 гаубиц М777, девять вертолётов Ми-17, а также 220 дронов-камикадзе Switchblade.
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