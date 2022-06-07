Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто согласился с мнением спикера венгерского парламента Ласло Кевера о «личной психической проблеме» президента Украины Владимира Зеленского, которая проявляется в поведении официального Киева в международной политике. Об этом политик написал на своей странице в социальных сетях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слепцы

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По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, в то время как в Венгрии «десятки тысяч людей» пытаются «помочь Украине и её народу», представители киевского режима регулярно позволяют себе неприемлемые заявления в адрес Венгрии.

«Провоцируют нас, лгут и пытаются очернить. Они ни разу не выразили благодарность. Поэтому Ласло Кевер совершенно прав, даже если украинцев это возмущает», — отметил он.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«От кого ждёте благодарность?» — недоумевает Галина.

«Всё продумано. Следующий шаг будет включение Закарпатской области Украины в состав Венгрии», — с сарказмом добавила Ольга Д.

«Теперь ЕС оказался на месте России, которая 20 лет помогала Украине, а последняя в ответ Россию только оскорбляла все эти годы. Иронично», — пишет Max.

The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland Ласло Кевера

«Теперь и Европа узнает, что такое Украина. Это иждивенцы, которые считают, что им все должны. Подождите, они еще с Европы деньги потребуют за то, что принимали их танки и воевали с Россией вместо их солдат. 100% так будет», — отреагировал Юрий Т.

«Да они тявкают не только на Венгрию. Нападкам подвергается и Германия, Франция и Италия! Украинская хунта — это бешеная собака, кусающая своего хозяина!..» — отметил Yurii.

«А вы что не поняли, с кем имеете дело? Дальше ещё будет веселее!» — считает Сергей.

«То ли ещё будет», — отметил один из участников обсуждения.

«Неблагодарность Украины раздражает всё больше», — комментирует Татьяна.

«Скорее всего, западные лидеры все давно это поняли. Кроме Байдена, — как никак, но сотоварищи по общей проблеме», — иронизирует Елена.

«Венгры долго искали повод зайти на Украину. А теперь он есть — венгерский психиатрический батальон готов выехать к Зеленскому для обследования», — шутит Nataliya.

«В США президент с альцгеймером, а тут какая-то Украина с наркоманом под препаратами и синдромом Наполеона… Их надо в одну палату положить», — с сарказмом добавил Валерий Ф.

«Пока они примут сей факт, сколько жизней будет потеряно еще?..» — задалась вопросом Natalya.

«Закарпатье, жди!» — с юмором отреагировал MyloZ.

«Так чего они стесняются? Говорили бы прямо — наркоман», — отметила одна из участниц обсуждения.

«Что-то же через три месяца их заставило это увидеть, впрочем, лучше поздно, чем никогда», — отреагировал 79 515.

president.gov.ua Владимир Зеленский

«Будет смешно, когда «весь мир» переобуется к зиме и скажет, что наркокомадующий (Зеленский — М. Р.) ещё и… ввел их в заблуждение, а они такие доверчивые», — смеется Ekaterina K.

«А ничего, что он под чем-то постоянно, это никого никогда не смущало?!» — недоумевает Karina.

«В Венгрии начали что-то подозревать», — добавил Евгений З.

«Да всё они понимали изначально. Изображали непонимание и недоумение. Неожиданно, блин. Сколько ещё «открытий чудных» они для себя сделают? Розовые очки сильно треснули, скоро совсем разобьются… стёклами вовнутрь», — написала Аксинья.

«Кто следующий подтвердит очевидное?» — спросил Crypto.

«Венгрия с начала СВО достаточно адекватно себя ведёт, хотя бы тем, что сама не поставляет вооружение и запретила провоз оружия через свою территорию…» — отметила Юлия М.

«Зеленского в психушку скоро отправят!» — подытожила Светлана.