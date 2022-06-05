5 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление спикера парламента Венгрии Ласло Кевера о том, что у президента Украины Владимира Зеленского имеются проблемы с психикой.

Мирослава Романенко, , 16:30 — REGNUM У президента Украины Владимира Зеленского имеются проблемы с психикой. Об этом 4 июня заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер в интервью с HirTV.

Франсуа Вервилт. Удаление камня глупости (фрагмент). XVII век

«Я не помню, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи, осмелился бы выступить против кого-либо так, как это сделал президент Зеленский не только против Венгрии, но даже против канцлера Германии… Здесь какая-то личная психическая проблема, и я не знаю, что с этим можно сделать», — сказал он.

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Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram.

«У многих проблемы — у Байдена, протягивающего руку в пустоту, у Зеленского, не скрывающего… [наркотическую] зависимость…, но кто эти проблемы решит в пользу страдающего от них народа?» — задалась вопросом Арина Н.

«Это венгры о наркомании клоуна еще не слышали», — отметила Элина Д.

«Зеленскому гегемон разрешает рот открывать и лаять на вассалов. И плевать гегемону на психику», — отметил «Стопервый».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Зеленский четко показывает иерархию и место Европы в политических раскладах. Так что пусть они задумаются…» — добавил Serge.

«Ну надо же? Что-то здравое мелькает в мозгах? Думать начинают?» — с сарказмом поинтересовалась Ирина Л.

«Крышу срывает от безысходности», — комментирует новость Владимир.

«Не псих, а обиженный подчинённый. Так бывает, когда тебе запрещают сдаться и запрещают действовать самостоятельно. Поэтому Зеленский видит куда все идёт, но ничего с этим сделать не может. Ну и хотя бы словами пытается обиженно кусать хозяев», — написал Максим К.

«Что папа в Штатах скажет, то и делает. Европа тоже под каблуком у Штатов», — пишет Виктор.

«А то вся Европа не видела, кто у власти стоит, а потом отмазки начнутся, как обычно, когда их жареный петух… клюёт. Они привыкли это делать — типа ну кто бы мог подумать, что мы психически нездоровому человеку помогаем», — отреагировала Елена.

«Если человек наркоман — это психическая зависимость. Его и по поведению, речи видно, что с отклонениями, но деньги любит и гребет лопатой… Пока дают!» — добавил Александр.

«Ну слава Богу, начинают прозревать и говорить! Далее ещё будет. Пошёл раскол в Европе…» — отметила LudMila.

«Наглость — второе счастье», — комментирует Нина.

«Зеленский для Запада делает то, что Западу нужно, поэтому и требует!» — добавила Mari H.

«Зеленского начинают сливать», — считает Анна С.

«Неужели прозревают?» — отреагировала Виктория С.

«Серьезно?! Вы только заметили?! Или, наконец, решили сказать вслух?..» — поинтересовалась Анна Викторовна К.

«Западу такие нужны, вспомните Саакашвили», — подытожила Юлия.