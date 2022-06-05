Слова российского президента Владимира Путина о том, что у России достаточно средств поражения, чтобы нанести удары по новым объектам в случае, если Киев получит ракеты дальнего действия, активно поддержали в соцсетях. Люди считают, что наша страна достойно ответит всем врагам. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

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»Понятно, что западное сообщество содействует не установлению мира в Украине, а продолжению конфликта. Для чего поставлять Зеленскому оружие? Ведь ясно, что это только затянет конфликт. Очевидно, что вся их деятельность направлена на ослабление России», — считает Екатерина Кулакова.

«Суть ответа Путина, что эти ракеты не испугают Россию и она пойдёт до конца. А то, что Украина — ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и лупит по мирному населению, это ужасно!» — рассуждает Надежда.

«Давно пора разбомбить офисы президента, правительства и рады. А также всех силовых министерств и представительств иностранных военных атташе», — предложил Александр.

«Беда в том, что укропитеки — идейные сатанисты — и политики с ними. Только жечь огнем и предупреждения (которые всегда исполняются) на них не действуют», — поделился мнением Алексей.

«Так нам пора прекратить вытирать сопли укрофашистам. Это война, на войне врага уничтожают, а не сюсюкаются с ним… хватит благородство показывать, пора ровнять с землёй этих тварей», — поделился мнением Александр.

«Путин как каток, без истерик, понтов, спокойно дожмёт и закончит войну на Украине», — считает Константин.

«На ход операции поставки оружия из США и Запада не влияют, но увеличивают количество пострадавших от обстрелов на освобождённых территориях и в наших объединённых войсках. Надо активно и систематически уничтожать все поставки на путях их транспортировки. Не допускать их поступления в ВСУ, что уже произошло с дальнобойной артиллерией. Когда оружие поступает в ВСУ, контролировать его использование становится сложным, тк размещается оно в жилых кварталах, а население является живым щитом…» — поделилась мнением Лариса Шабарина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

«У России цель — очистить Украину от фашистов!» — напомнил Сергей Коваленко.

«С таким президентом не страшно. Сказал — сделал, об этом уже знает весь мир! Пусть теперь думают! «…наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим». Надеемся, что в этом перечне есть и заокеанские объекты!» — отметил Виктор.

«По Пентагону и Лондону, чтобы запомнили, какой ценой», — поддерживает Алексей.

«Западу стоит прислушаться… Иначе будет ой…» — пошутила Светлана.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что поставка США реактивных систем залпового огня Киеву связана с восполнением потерь боевой техники ВСУ и по сути это ничего не меняет, президент России Владимир Путин заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

По словам главы государства, у России достаточно средств поражения, «для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим».

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