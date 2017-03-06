Литва надеется передать Киеву турецкий Bayraktar в течении лета
Вильнюс намерен приобрести у Анкары беспилотный летательный аппарат военного назначения типа Bayraktar для передачи его Украине. Переговоры о его приобретении с производителем проведёт заместитель министра обороны Вилюс Семешка. Он уже выезжает в Турцию. Об этом 31 мая сообщает министерство обороны Литвы.
Челябинский губернатор призвал сплотиться вокруг Владимира Путина
Челябинский губернатор Алексей Текслер призывает депутатов регионального Заксобрания сплотиться вокруг президента России Владимира Путина. Это следует из его обращения к областному парламенту.
Пушилин 30 мая посетил одно из подразделений Народной милиции ДНР
Одно из подразделений Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР), которое укомплектовано мобилизованными военнослужащими, посетил в понедельник, 30 мая, глава ДНР Денис Пушилин вместе с командованием НМ республики. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба НМ ДНР.
Сержант из Хакасии погиб в ходе спецоперации на Украине
Жители Хакасии скорбят по погибшему на Украине 22-летнему военнослужащему Евгению Пушному.
Морозов: пересидеть спецоперацию на Украине Европе не удастся
Германия, Франция, Италия, Испания все больше осознают, что становятся главными «потерпевшими» в результате спецоперации на Украине, зима ввергнет Европу в экономический хаос, считает глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).
Генпрокуратуру просят признать Украину террористическим государством
Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов обращается к руководству ФСБ и Генпрокуратуры с просьбой признать Украину террористическим государством, передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая.
В Крыму заявили о скором восстановлении портов Херсона и Бердянска
Порты освобождённых от националистов Херсонской и Запорожской областей в ближайшее время будут восстановлены и интегрированы в единую систему логистических связей с российскими портами. Об этом заявил журналистам советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков.
Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали 320 человек
Из Мариуполя в Безыменное в Донецкой Народной Республике за сутки эвакуировали 320 жителей, в том числе 32 ребёнка. Об этом 31 мая сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
По мнению председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли, в сложившейся на сегодняшний день ситуации на Украине ее разрешение в виде переговоров стало бы логичным выбором. Он заявил об этом 30 мая в интервью телеканалу Fox News.
Об этом: В Пентагоне выступили за переговоры для разрешения конфликта на Украине
В результате обстрелов украинских войск в Донецкой Народной Республике без электричества остаётся свыше 2,3 тыс. абонентов. Об этом 31 мая сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Читайте подробнее: В ДНР остались без электричества более 2,3 тыс. абонентов
Около 12 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили сапёры в порту Мариуполя. Об этом 31 мая сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Об этом: В порту Мариуполя обезвредили 12 тыс. взрывоопасных предметов
Власти Турции не будут менять свою позицию по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом 31 мая написал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в своей статье для британского издания The Economist.
Читайте подробнее: Эрдоган: Анкара не изменит позицию по членству Швеции и Финляндии в НАТО
Вооружённые формирования Украины совершили новый обстрел Донецка. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли Донецк
Вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Франция продолжит поставки вооружений Украине и будет наращивать их, заявила новый министр иностранных дел Франции Катрин Колонна 30 мая в ходе пресс-конференции.
Читайте подробнее: Глава МИД Франции сообщила о планах Парижа нарастить военную помощь Киеву
У Донецкой Народной Республики появился собственный торговый флот. Об этом 31 мая заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Читайте подробнее: Пушилин: у ДНР появился собственный торговый флот