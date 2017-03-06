Специальная военная операции России на Украине идет уже четвертый месяц. Вооруженным силам ДНР и ЛНР совместно с российскими военными уже удалось занять значительную часть Донбасса.

На территориях под контролем России налаживается мирная жизнь, восстанавливаются жилье, инфраструктура, коммуникации.

Регионы России готовы взять шефство над городами Донбасса.

У ДНР за счет национализированных судов из порта Мариуполя появится свой собственный торговый флот, заявил глава республики Денис Пушилин.

Однако боевые действия продолжаются. В Россию и другие страны продолжают прибывать беженцы. Только за сутки в Россию прибыли более 15,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины, вынужденных покинуть свои дома, сообщило пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

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