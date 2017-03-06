31 Мая
 
10:10

Литва надеется передать Киеву турецкий Bayraktar в течении лета

Вильнюс намерен приобрести у Анкары беспилотный летательный аппарат военного назначения типа Bayraktar для передачи его Украине. Переговоры о его приобретении с производителем проведёт заместитель министра обороны Вилюс Семешка. Он уже выезжает в Турцию. Об этом 31 мая сообщает министерство обороны Литвы.

10:08

Челябинский губернатор призвал сплотиться вокруг Владимира Путина

Челябинский губернатор Алексей Текслер призывает депутатов регионального Заксобрания сплотиться вокруг президента России Владимира Путина. Это следует из его обращения к областному парламенту.

10:08

Пушилин 30 мая посетил одно из подразделений Народной милиции ДНР

Одно из подразделений Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР), которое укомплектовано мобилизованными военнослужащими, посетил в понедельник, 30 мая, глава ДНР Денис Пушилин вместе с командованием НМ республики. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба НМ ДНР.

10:03

Сержант из Хакасии погиб в ходе спецоперации на Украине

Жители Хакасии скорбят по погибшему на Украине 22-летнему военнослужащему Евгению Пушному.

10:02

Морозов: пересидеть спецоперацию на Украине Европе не удастся

Германия, Франция, Италия, Испания все больше осознают, что становятся главными «потерпевшими» в результате спецоперации на Украине, зима ввергнет Европу в экономический хаос, считает глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).

10:00

Генпрокуратуру просят признать Украину террористическим государством

Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов обращается к руководству ФСБ и Генпрокуратуры с просьбой признать Украину террористическим государством, передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая.

9:54

В Крыму заявили о скором восстановлении портов Херсона и Бердянска

Порты освобождённых от националистов Херсонской и Запорожской областей в ближайшее время будут восстановлены и интегрированы в единую систему логистических связей с российскими портами. Об этом заявил журналистам советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков.

9:46

Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали 320 человек

Из Мариуполя в Безыменное в Донецкой Народной Республике за сутки эвакуировали 320 жителей, в том числе 32 ребёнка. Об этом 31 мая сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

9:44

По мнению председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли, в сложившейся на сегодняшний день ситуации на Украине ее разрешение в виде переговоров стало бы логичным выбором. Он заявил об этом 30 мая в интервью телеканалу Fox News.

Об этом: В Пентагоне выступили за переговоры для разрешения конфликта на Украине

9:44

В результате обстрелов украинских войск в Донецкой Народной Республике без электричества остаётся свыше 2,3 тыс. абонентов. Об этом 31 мая сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Читайте подробнее: В ДНР остались без электричества более 2,3 тыс. абонентов

9:43

Около 12 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили сапёры в порту Мариуполя. Об этом 31 мая сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Об этом: В порту Мариуполя обезвредили 12 тыс. взрывоопасных предметов

9:43

Власти Турции не будут менять свою позицию по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом 31 мая написал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в своей статье для британского издания The Economist.

Читайте подробнее: Эрдоган: Анкара не изменит позицию по членству Швеции и Финляндии в НАТО

9:43

Вооружённые формирования Украины совершили новый обстрел Донецка. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте подробнее: Украинские боевики обстреляли Донецк

9:43

Вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте также: Украинские войска обстреляли Ясиноватую

9:42

Франция продолжит поставки вооружений Украине и будет наращивать их, заявила новый министр иностранных дел Франции Катрин Колонна 30 мая в ходе пресс-конференции.

Читайте подробнее: Глава МИД Франции сообщила о планах Парижа нарастить военную помощь Киеву

9:42

У Донецкой Народной Республики появился собственный торговый флот. Об этом 31 мая заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Читайте подробнее: Пушилин: у ДНР появился собственный торговый флот