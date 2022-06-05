В соцсетях 5 июня активно обсуждают предложение переименовать Украину в УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова») и придумывают новые названия для незалежной. Хотя по большому счёту комментаторы больше иронизируют над руководством страны-террориста. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Как только её не величали: и Уркаина, и УкРусь, и УГИЛ …» — напомнил Игорь.

«Поддерживаю! Украина — это террористическое государство, прежде всего устраивающее теракты против мирного населения», — считает Юрий К.

«Верное решение, бандерштат мимикрировал под Украину», — соглашается Михаил.

«Украбандеры и есть украбандеры, у которых уже нет Родины потому что — имбецилы, зомбированные США и Западом», — считает Валерий Тихонов.

«Хорошее название, но оно будет временным», — считает Владимир Ефремов.

«Давно пора. Всю Украину объявить террористом, Зеленского поймать», — предлагает Сибирячка.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шут гороховый

«Название надо реально менять, на что-то типа — Россия, и всё. Не стоит придумывать пятое колесо», — считает Геннадий.

«Какие могут быть территории у несуществующей страны? Нет такой страны — Украина, нет у неё территорий. Новые названия для этих территорий мы придумаем сами. Там не будет бандеровцев, жыдобандеровцев, хрюканов, понадусеров и прочих п…» — поделился мнением Игорь Рогатин.

«То, что они выбирают себе новое название, уже радует, но как-то скромничают. А что сразу не украинское царство (УЦ)? А то УГИЛ сразу на ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правда смахивает», — иронизирует Светлана.

«Предлагаю УГАР», — написала Марина Иванова.

«УТГИЛ Украинское террористическое государство Ивано-Франковска и Львова (в составе Польши)», — предлагает Алина.

«УТГИЛ — Украинское террористическое государство», — написал Михаил Семёнов.

«Мои предложения переименовать части Западной Украины (как любителей нацистских теорий) на либенсраум, а центральной части Украины (как приёмников Киевского княжества, но потерявших историю) — Хохолленд», — поделился Сергей.

«Надо не переименовывать, а полностью с Украиной заканчивать и забыть про этот неудачный проект, как страшный сон», — считает Евгений Кириллов.

«Не, не стоит. Львовская и Ивано-Франковская сами скоро колониями польскими станут, есть ли смысл напрягаться?» — вопрошает Елена.

«Не, есть уже название — «цэ эуропа», а жители — цээуропэйцы», — шутит Марина Марканьяц.

«УТИЛЬ — Укропстан Тернопольской и Львовской областей», — развивает тему Наиль Исзаков.

«Рогов — молодец! Всё — в точку про назначенцев с Западной Украины на ключевые посты в центре и на востоке… Всё СБУ было наполнено офицерами-западенцами, да и другие силовые ведомства, скорее всего, тоже. И гражданские властные структуры также нашпигованы были русофобами с запада», — считает Л.

«Рогову не откажешь в чувстве юмора. Молодец! Так держать!» — поддерживает Шавкат Куватов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Украину следует переименовать в УГИЛ, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, именно представители Львовского и Ивано-Франковского регионов составляют костяк нынешнего киевского режима.

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