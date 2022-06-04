Украинские нацисты подожгли скит Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры. Об этом 4 июня сообщили в Министерстве обороны России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«4 июня при отступлении из города Святогорска Донецкой Народной Республики подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, украинскими националистами осуществлен поджог деревянного скита Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры», — приводит сообщение Минобороны РФ ТАСС.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что по информации, полученной от местных жителей, в деревянные стены подкупольного пространства сооружения произвели очередь зажигательными боеприпасами из крупнокалиберного пулемета, который был установлен на украинский бронеавтомобиль «Козак».

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Сообщение оборонного ведомства России обсудили в мессенджере Telegram. Многих возмутил поступок украинских националистов.

«Ничего святого у этих нелюдей», — написала Inna.

«Бесы», — написала Lyudmila S.

«Всё по лекалам их кумиров гитлеровцев», — пишет Aleks.

«Бог поругаем не бывает…» — добавила Аглая Б.

Марина Захарова ИА REGNUM Свято-Успенская Святогорская Лавра

«По принципу: после меня хоть потоп. Нет у этих уродов никаких моральных принципов, ничем не дорожат. Мне интересно, а Киево-Печерскую Лавру тоже бы снесли в случае чего?..» — задался вопросом А. Л.

«Учителя те же, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) натаскивали», — написал Виталий.

«Лишний раз свою сущность показали», — пишет «Тень».

«Только с храмами и могут сражаться…» — отреагировала Olga K.

«В очередной раз показали, насколько они тупы. Этим поступком они не Богу плохо сделали, не служителям храма, а себе, ибо гнев яростной русской армии только усилился. У всех православных, которые испугались, открылись глаза и пришло понимание. Ну, а терпение Бога — оно, конечно, велико, но не безгранично. Так что, мрази, молитесь, если есть кому», — не выдержал Voyager.

«Американская школа! А они это у фашистов переняли, когда к себе вывезли офицеров вермахта!..» — прокомментировал новость Серега.

«Потом они будут плакать, что они даже автомат в руках не держали», — добавила Елена М.

«Я не христианин, но осквернение святынь любого вероисповедания — это самое подлое дело», — написал Юрий.

«Мелкие пакостники, а не воины. От бессилия своего, — не могут справиться с военными, так вот и пакостят. Ничего святого! Мирных бомбят, больницы, храмы! Уроды!» — не выдержала Елена.

«Твари… Там же такая красота! Как рука только поднялась? Ни*рена же за 30 лет не построили, да ещё разворовали, разрушили и нагадили где только можно!..» — отреагировала Марианна.

«Господи! Вразуми этих идиотов! Как можно было?! Ну, ладно они историю не учили, не знают, что такое архитектура… Но в Бога-то должны верить? Или из них и веру выбили? Я не говорю о тех, кто руководит этим, я говорю о простых солдатах», — подытожила Екатерина.