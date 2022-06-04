Донецк, 4 июня 2022, 14:17 — REGNUM В результате боевых действий во Всехсвятском скиту Свято-Успенской Святогорской Лавры в ДНР начался пожар, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
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«4 июня 2022 г. в результате боевых действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры. Пламя полностью охватило главный храм обители», — отмечается в сообщении.
На данный момент информации о жертвах нет.