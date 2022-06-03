Депутаты украинского парламента могут облегчить себе выезд за границу во время специальной военной операции. Об этом сообщает издание «Страна. ua» со ссылкой на соответствующий законопроект.

Иван Шилов ИА REGNUM Крысы бегут с тонущего корабля

Сейчас военнообязанные депутаты украинской Рады могут пересекать границу по командировочному удостоверению, подписанному председателем украинского парламента, или же по общим правилам выезда (наличие троих детей, возраст старше 60 лет и иные обстоятельства). В соответствии с новым законопроектом, зарегистрированным 17 мая, предлагается убрать данную норму и запретить требовать у украинских парламентариев с дипломатическим паспортом для выезда за границу предъявления дополнительных документов.

Читайте также: Сеть: «В парике и платье!» — Порошенко покинул Украину с третьей попытки

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Крыски собрались драпать?» — иронизирует Юрий.

«Одно утешает, если эти крысы все сбегут, то наконец-то перестанут принимать дебильные законы», — отметил ZS.

«У всех украинских депутатов появились срочные дела за границей», — шутит Игорь.

«Скорее [законопроект внесен для того, чтоб в случае], если наступление России будет углубляться… быстро слинять по упрощённой схеме», — написал StalinWar.

«Я думал, они уже все свинтили», — отреагировал Роман М.

«Бегут крысы с корабля, как всегда, — простому народу отдуваться…» — добавила Светлана С.

Винсент Ван Гог. Две крысы. 1884

«Все для народа», — с сарказмом добавил Rivage.

«Всё как всегда…» — отметила Елена.

«Ну как же, депутатов беречь надо. Сколько они еще смогут наворотить!» — с юмором пишет Валентина.

«Да пусть едут, дышать легче будет. Собрать бы их всех на какой-нибудь «Титаник» и отправить в США», — прокомментировала новость Галина.

«Сейчас у них самый «сенокос», а то бы они уже уехали. Теперь у них есть возможность работать до последнего украинца, а уж надо будет — быстренько уедут», — добавил Igor M.

«Так слуги же ж народа», — смеется Татьяна К.

«Довели державу до краху, а тепер можна і валити (довели государство до краха, а теперь можно и валить — М. Р.)», — написала Nataliya U.

«Кто-нибудь доведите эту информацию до вояк ВСУ и прочих, кто с ними!» — подытожила Svet_lana.

Читайте также: Сеть: «А бедных, значит, под танки?» — Киев хочет заработать на призывниках

Напомним, ранее советник главы МВД Украины Виктор Андрусив предложил выпускать мужчин призывного возраста из страны за 3-5 тысяч долларов США.