Оксана Переможенко, 30 мая 2022, 20:23 — REGNUM Бывший президент Украины Петр Порошенко смог с третьей попытки покинуть территорию страны. Об этом 30 мая сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на правоохранителей.

Григорий Мясоедов. Бегство Григория Отрепьева из корчмы на литовской границе. 1862
Григорий Мясоедов. Бегство Григория Отрепьева из корчмы на литовской границе. 1862

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают, что США «приказали» представителям киевского режима выпустить бывшего украинского президента. Иные предположили, что Порошенко удалось лишь с третьего раза договориться с пограничниками, чтоб его выпустили из страны за определенную мзду. Были и те, кто усмотрел в том, что Поршенко сбежал из страны, признак того, что все для киевского режима плохо.

«В парике и платье однозначно», — иронизирует Vlada.

«Перестал, видимо, жадничать и дал взятку пограничникам. На халяву хотел сначала», — с сарказмом добавила Елена Т.

«Хозяева, наконец, дали Порошенко добро на выезд», — шутит Диана.

«Они про*рали свою страну, теперь можно и бежать оттуда…» — добавил Саша.

Порошенко
Порошенко
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сбежал из созданного при его же непосредственном участии салорейха (так называют нынешний украинский режим — О. П.)…» — отметила Alesya P.

«Сколько попыток Зеленскому надо будет?» — задался вопросом Vell52.

«С третьей попытки. Не могли определиться с ценой?» — недоумевает Елена.

«Любое распоряжение США равно закон на Украине», — отреагировал Владимир К., указывая на то, что США поспособствовали тому, чтобы Порошенко выпустили из страны.

«А чем он лучше тех, кого сейчас не выпускают с Украины?..» — задался вопросом Игорь Х.

«Ворон ворону глаз не выклюет. Это было ожидаемо, что выпустят», — написала Lana S.

«Сбежал-таки старый мародёр…» — иронизирует Вячеслав К.

«Ну, конечно, дядя Байден дал указание, Украина ответила: слушаюсь и повинуюсь!.. Его место в тюрьме, а не на свободе!» — прокомментировал новость 44 814.

«Я не удивлюсь, если через пару дней мы узнаем, что ему США предоставили убежище», — также добавил один из участников обсуждения.

«Друзья, да и ладно бы с ним. Сколько их таких гадюк и крыс свалит? Ого-го!» — пишет «Майор Доигралис».

«Настойчивый парень», — смеется Sergey N.

«Пятки сверкали?» — иронизирует «Н».

«Сбежал-таки, шоколадный!» — также пошутила Екатерина.

«Сделал предложение, от которого свидомые не смогли отказаться», — написала Неля.

«Штаты скомандовали: пропустить! Вынужден был Зеленский выпустить…» — считает Ника.

«Если Порошенко сбежал, значит, дела совсем хреновые», — выразила свое мнение Наталия.

«Подлецы всегда и везде прорвутся, а под пулями будут гибнуть простые люди…» — добавил Сергей Я.

«Значит, что-то скоро случится! Крысы покидают корабль», — подытожил Kwenty.

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