В случае, если Соединенные Штаты Америки не предоставят киевскому режиму реактивные системы залпового огня (РСЗО), украинская сторона устроит Вашингтону «образцово-показательную истерику». Об этом 31 мая заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дьяволиада

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Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram.

«Алексей Арестович предупредил об образцово-показательной истерики в случае отказа США предоставлять Украине РСЗО. 30 лет строили государство, которое в качестве ответной меры угрожает истерикой! Спрашивается, стоило ли начать. Неудивительно, что проект не удался», — комментирует новость автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«А по-моему, проект удался. Что строили, то и получили», — написал Александр Т.

«Ну дела! Эвона как! До сих пор украинцы только к немцам, венграм и более мелким европейцам свои претензии осмеливались выкатывать, а тут уже и на хозяина лапу задрали! Чем дальше в лес, тем больше дров!» — иронизирует Ирина К.

«Если крыса так свирепо шипит на бульдога, значит она в тупике», — проиллюстрировал ситуацию Sckepsis.

«Да Украина только то и делает, что истерит. Зеленский на всяких собраниях и конгрессах верещит, угрожает, остальные — кто как хочет (кто-то в СМИ бредит, кто-то в публичных местах в грязном белье бегает и валяется)…» — пишет Юлия.

«Что-то они заигрались», — отметила Елена.

«Представляю, как Штаты испугались…» — смеется Irene K.

«Ох, скоро и Байден на «Миротворце» окажется», — иронизирует Gunter.

Gage Skidmore Джо Байден

«Это что за детский сад? Он реально считает, что любые их капризы должны исполняться?» — недоумевает Марина.

«Пусть войну объявит США», — шутит Александр Г.

«Украина — страна-истеричка», — не выдержал Igor.

«А Вашингтон заслужил всё это. Вскормили титькой этого уродца, пусть теперь нянчат, подгузники меняют и погремушками трясут», — отреагировала Donna Roza.

«Украинцы, похоже, до сих пор не поняли, что США их просто использует. И никто из США не будет стоять горой за Украину. Более того, им плевать на жителей Украины. Это легко прослеживается хотя бы по тому, скольких беженцев они приютили у себя в США», — прокомментировал новость Evgeny M.

«Интересно, они что в себя поверили? Похоже скоро американцам это надоест, что какая-то шавка им указывает и долбанут они по Украине. Они церемониться не будут. Это не русские!» — подытожил один из участников обсуждения.

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