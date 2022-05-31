31 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не планирует передавать Киеву ракетные системы, дальность которых позволяет наносить удары по территории России.

Мирослава Романенко, , 12:37 — REGNUM Вашингтон не планирует передавать Киеву ракетные системы, дальность которых позволяет наносить удары по территории России. Об этом, как сообщает Reuters, 30 мая заявил президент США Джо Байден.

Украина и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявление американского лидера обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают, что власти США лгут и на самом деле все будет с точностью до наоборот. Иные предположили, что Запад начинает «сливать» Украину, постепенно прекращая поставки оружия Киеву. Были и те, кто предположил, что США поставят оружие Киеву через другие страны, например, через Польшу.

«Им верить — себя не уважать», — написал Wolf.

«Верить США не стоит», — также считает Василий.

«Брешет… Это у него до следующего рукопожатия с… зелеными человечками», — иронизирует Ак_47.

«Донецк — территория России, как Байден считает?» — задалась вопросом Анастасия.

«Кстати да. Ракетами малой дальности запросто можно лупить по территории России. Поэтому толку от его заявлений», — ответила Анастасии Ольга Б.

«США сливают Украину потихоньку. Но англичанка гадить не прекратила», — прокомментировал новость «АА».

«Надо же, Байден ещё что-то соображает», — с сарказмом написала Ольга.

«А вам не кажется, что начался саботаж с этим оружием? И Украину начали сливать? Спрогнозировали всякие экономические убытки, подумали: да ну нафиг. Плюс, всякие заявления типа Украина должна отдать территории», — задалась вопросом Анастасия.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

«Меня всякий раз после подобных заявлений мучают сомнения, ибо после сказанного поступают они с точность до наоборот», — отметила Ирина.

«Говорит одно, а делает другое! Заставляет другие страны поставлять оружие — всё чужими руками. Чтоб свою *опу прикрыть в случае фиаско! Как всегда все завуалировано. Запад всегда сидит за ширмой и плетет интриги. А страны ЕС — марионетки…» — отметил Гера Z.

«Всё упирается в Сирию, мы тоже можем дать оружие Асаду, которое случайно накроет базу США», — добавил Sanches.

«Ничего не мешает поставить их Польше, а Польша… Всё как в голливудских фильмах из разряда: «Ты меня не убьёшь. Я тебя не убью. Дик, застрели его», — с юмором отметил Arhont Ж.

«Если сказали, не будем поставлять, значит — будут», — написала Валентина.

«Вот правильно, а то ведь от России отскочит, да по Вашингтону попадет», — иронизирует Ваня И.

«Поставят наверняка, это заявление для отвода глаз», — также считает Woody Woodpecker.

«Кинули украинцев, впрочем, как всегда. Главное пообещать. А украинцы уже во всю истерили про перемогу (победу — М. Р.), а оказалось зрада (поражение — М. Р.)», — подытожил Roman.

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Напомним, советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович пригрозил США «образцово-показательной истерикой» со стороны Украины, если Штаты не поставят Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО).